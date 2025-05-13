Фигуристы Петросян и Гуменник получили право пройти квалификацию на Олимпиаду-2026

Tекст: Евгения Караваева

Петросян и Гуменник допущены к участию в квалификационном турнире фигуристов на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. По его словам, официальное подтверждение пришло в федерацию от Международного союза конькобежцев (ISU).

Сихарулидзе уточнил, что в турнире смогут участвовать только одиночники среди женщин и мужчин, в то время как парное катание и танцы в этом году не получили допуска. Он отметил, что причины решения ISU остались неясными, и по данным релиза организации, апелляция невозможна.

Квалификационные соревнования фигуристов пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Представлять Россию в олимпийском отборе будут первые номера сборной – Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы столкнутся с серьезными испытаниями из-за жесткой конкуренции на Олимпийских играх в Италии. Международный олимпийский комитет до осени отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.