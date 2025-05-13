Фигуристы Петросян и Гуменник получили право пройти квалификацию на Олимпиаду-2026

  • Новость часаПутин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
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    «Почти война» с Пакистаном стала заявкой Индии на величие
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России
    Эксперт: За три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    13 мая 2025, 19:44 • Новости дня

    Фигуристы Петросян и Гуменник получили право пройти квалификацию на Олимпиаду-2026

    Фигуристы Петросян и Гуменник получили право пройти квалификацию на Олимпиаду-2026
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Аделия Петросян и Петр Гуменник будут представлять Россию в индивидуальных соревнованиях на олимпийской квалификации по фигурному катанию в сентябре.

    Петросян и Гуменник допущены к участию в квалификационном турнире фигуристов на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. По его словам, официальное подтверждение пришло в федерацию от Международного союза конькобежцев (ISU).

    Сихарулидзе уточнил, что в турнире смогут участвовать только одиночники среди женщин и мужчин, в то время как парное катание и танцы в этом году не получили допуска. Он отметил, что причины решения ISU остались неясными, и по данным релиза организации, апелляция невозможна.

    Квалификационные соревнования фигуристов пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Представлять Россию в олимпийском отборе будут первые номера сборной – Аделия Петросян и Петр Гуменник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы столкнутся с серьезными испытаниями из-за жесткой конкуренции на Олимпийских играх в Италии. Международный олимпийский комитет до осени отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.

    13 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На опубликованных посольством кадрах генерал армии Суровикин участвовал в церемонии возложения венка к могиле советского солдата в Алжире.

    Фотографии с церемонии, приуроченной ко Дню Победы, были опубликованы в Telegram-канале посольства России в Алжире, пишет «Коммерсант». На снимках бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин запечатлен в компании посла Алексея Соломатина, военного атташе Владимира Цуканова и сотрудников дипмиссии, когда они идут возлагать венок к могиле советского солдата И. Остапченко.

    В сообщении дипломатического представительства имя Суровикина не упоминалось напрямую, однако он был обозначен по должности как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На опубликованной фотографии генерал заметно похудел и находится во главе группы.

    В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.

    Осенью 2024 года сообщалось, что Суровикин находится в Африке, где и встретил свой 58-й день рождения.

    Коментарии (3)
    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    16 комментариев


    Коментарии (26)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (44)
    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (32)
    13 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский противотанковый комплекс «Корнет» способен уничтожать любую бронетехнику, включая башни танков, независимо от уровня защиты, отметили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростех, российский ПТРК «Корнет» признан одним из самых мощных в мире, его ракета пробивает свыше 120 сантиметров броневой стали. По данным представителя компании, особенности боевой части позволяют поражать даже самые защищенные виды техники противника, в том числе западные танки.

    В Ростехе подчеркнули, что ни одна машина, стоящая на вооружении ВСУ, не способна выдержать удар «Корнета». В сообщении отмечается: «Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита».

    В компании привели пример, когда американский танк «Абрамс» был пробит насквозь через броню и двигатель без препятствий для ракеты. В Ростехе заявляют, что одна запущенная ракета гарантированно уничтожает одну машину противника.

    Отмечается, что многослойное бронирование с керамическими и урановыми элементами, а также западная броня типа «Чобхэм» не способны защитить от данного комплекса. «Корнет» способен не только поражать бронетехнику, но и выполнять задачи полевой артиллерии, уничтожая огневые точки, укрепления и скопления живой силы.

    Ранее Минобороны публиковало видео, где российский военнослужащий высоко оценил характеристики комплекса: «Враги уходят уже не на технике, а пешком, потому что у них техники особо и не осталось – все, на чем они ездили, мы сожгли. Работаем фугасами и "Корнетом" по ним в любую погоду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и американской Bradley. Представители Ростеха заявили, что БМП-3 способна уничтожать БМП Bradley.

    Коментарии (23)
    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

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    12 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    @ Максим Зарецкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

    В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».

    В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

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    12 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена

    Посол Андреев сообщил о полном сворачивании контактов на границе с Польшей

    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

    Он в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что «все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет». Андреев также отметил, что, несмотря на это, польские граждане продолжают посещать Калининградскую область, поскольку российская сторона не ограничивала их въезд, передает РИА «Новости».

    В то же время посол указал, что польские власти уже более двух лет запрещают въезд российских граждан в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. По словам Андреева, польское руководство сделало все возможное для максимального ограничения «нормального человеческого общения» между гражданами двух стран.

    В понедельник советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

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    13 мая 2025, 03:02 • Новости дня
    Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи

    Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Ливии завершили военную операцию, хотя ранее сообщалось о стрельбе и жертвах среди жителей города.

    Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.

    Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.

    МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.

    Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.

    В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    В Калуге молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии

    Tекст: Мария Иванова

    В Калуге на стоянке Росгвардии сгорели пять машин, предположительно подожженных молодой женщиной, действовавшей по заданию украинских кураторов.

    Молодая жительница Калуги подожгла пять автомобилей Росгвардии на улице Тульской, сообщает <РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным МЧС, пожар произошел в ночь на понедельник, пострадавших нет.

    Источник уточнил, что фигурантка 1999 года рождения пробралась на стоянку управления Росгвардии, облила горючей смесью один автомобиль «ВАЗ-2114» и четыре машины «Лада Гранта», после чего скрылась на своем автомобиле.

    По информации собеседникаагентства, у задержанной есть малолетний ребенок, а действовала она предположительно по указанию украинских кураторов. Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов по факту происшествия пока не поступало.

    Ранее в Архангельске возбудили уголовное дело о теракте против молодого человека, подозреваемого в поджоге четырех полицейских автомобилей.

    Студента Политехнического колледжа обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге по указанию кураторов с Украины.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Коментарии (18)
    13 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Закон о локализации машин такси был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

    Документ позволяет регионам самостоятельно устанавливать обязательные критерии локализации для легковых такси. Для того чтобы автомобиль был включен в реестр такси, теперь потребуется выполнение одного из условий: достаточное количество баллов локализации, как для государственных закупок, либо производство машины по специнвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    С 1 января 2033 года единственным критерием попадания в реестр станет набор необходимого количества баллов локализации. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования начнут действовать только с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальнего Востока – с 1 марта 2030 года.

    В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения из новых правил предусмотрены для отдельных регионов, чтобы обеспечить плавный переход.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

    Коментарии (16)
    13 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Кобахидзе напомнил Трампу о войне Саакашвили с Россией по заданию «глубинного государства»
    Кобахидзе напомнил Трампу о войне Саакашвили с Россией по заданию «глубинного государства»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Власти и народ Грузии с непониманием относятся к игнорированию США призывов Тбилиси к перезагрузке отношений, ухудшившихся при прежней администрации Белого дома, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в опубликованном во вторник открытом письме президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джею Ди Вэнсу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель правительства Грузии сообщил, что «несколько недель назад направил письмо в США о двусторонних отношениях, но пока не получил ответа».

    Он также напомнил о собственных регулярных заявлениях о готовности начать отношения с США, замороженных экс-президентом Джо Байденом, с «чистого лица».

    Ираклий Кобахидзе отмечает, что до сих пор не было никаких коммуникаций на высшем уровне между властями двух стран.

    «Это молчание непонятно властям Грузии и ее народу», – отметил он.

    Ираклий Кобахидзе напомнил, что уже «долгие годы Грузия является самым надежным партнером в сложнейшем стратегически важном для США регионе».

    По его словам, «Грузия была бок о бок с США в самых «горячих точках», включая миссии в Ираке и Афганистане».

    «Только своим участием в этих двух миссиях Грузия сэкономила США 2,5 млрд долларов, что во много раз превышает реальную помощь американского бюджета Грузии, не считая оказанную помощь в 2008-2011 годах для спасения режима Михаила Саакашвили после того, как экс-президент по заданию "глубинного государства" начал войну с Россией», – отметил премьер-министр.

    Также председатель кабмина Грузии вычел помощь, которую посольство США, USAID, NED, Фонд Сороса оказывали радикальной оппозиции на революционные цели и на нанесение ущерба ГПЦ, поощрение религиозного экстремизма, ослабление государственных институтов, пропаганду ЛГБТ и так далее.

    Премьер-министр Грузии заявил, что его страна готова к восстановлению стратегического партнерства, «поэтому власти Грузии и ее народ удивлены молчанием новой администрации США».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что, согласно международным рейтингам, его страна является региональным лидером в области демократии, соблюдения прав человека, верховенства права, независимости судов, прочности государственных интересов, низкого уровня коррупции и других критериев.

    С учетом всего этого, а также «активного диалога США с открыто недемократическими и авторитарными государствами, коммуникаций с ними, молчание по отношению к Грузии для нас не имеет логического объяснения», отметил Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Грузии подчеркнул «полное совпадение в ценностях и идеологии» в риторике администрации Дональда Трампа и грузинских властей, в том числе по «преступной деятельности» «глубинного государства».

    «У нас полностью идентичные оценки по войне на Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганде и многим другим вопросам», – заявил Ираклий Кобахидзе, отметивший также, что в связи с этим в Грузии ожидали, что эта страна станет одним из первых адресатов интереса новой администрации США, но этого пока не произошло.

    Более того, отмечает Ираклий Кобахидзе, все еще в силе санкции прежней администрации против ряда грузинских чиновников, кроме того, Конгресс США на днях принял недружественный «абсурдный» акт против Грузии.

    Все это, отмечает премьер-министр Грузии, «снижает доверие народа Грузии к новой администрации».

    Ираклий Кобахидзе выразил «оптимизм» в плане реальной победы Дональда Трампа над «глубинным государством» для перезагрузки двусторонних отношений и восстановления стратегического партнерства.

    Коментарии (11)
    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    В Подмосковье стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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