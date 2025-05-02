Тарасова заявила о трудностях российских фигуристов на Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью отметила, что пока рано делать прогнозы относительно будущих результатов российских фигуристов на международной арене, сообщает Sport.ru. По словам Тарасовой, несмотря на наличие сильных спортсменов, включая чемпионку страны Аделию Петросян, российским представителям предстоит пройти сложный путь на Олимпиаде в Италии.

Тарасова подчеркнула: «У нас есть чемпионка страны – Аделия Петросян. Но пока нас не допустили к чемпионатам мира и Европы, только на Олимпиаду. Конечно, среди наших спортсменов есть те, кто может побороться за золото. Но им предстоит очень тяжелый путь. Мы давно не соревновались, будем без поддержки судей, и нас там никто не ждет. На Играх будет очень трудно. Мы точно попадем, но только с одним участником в каждой дисциплине – не по три, как раньше».

Ранее стало известно, что Россия сможет заявить по одному представителю или паре в каждой дисциплине на квалификационные старты, которые пройдут в Пекине с семнадцатого по двадцать первое сентября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация фигурного катания России предоставила Международному союзу конькобежцев списки кандидатов для участия в олимпийском отборе на Игры 2026 года, а тренеру Александру Жулину запретили выезд в Пекин на этот турнир.