Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
ФФККР подала списки на олимпийский отбор в ISU
Россия подала списки фигуристов для отбора на Олимпийские игры 2026 года
Федерация фигурного катания России предоставила Международному союзу конькобежцев списки кандидатов для участия в олимпийском отборе на Игры 2026 года.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала в Международный союз конькобежцев (ISU) списки кандидатов на участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Антона Сихарулидзе избрали новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России на внеочередной выборной конференции организации, он заявил об участии российских фигуристов в отборе на Олимпиаду 2026 года, а Олимпийский комитет России намерен изучить способы защиты российских спортсменов после решения по делу Камилы Валиевой.