В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом 50 млн лет в форме личинки жука

Калининградский комбинат добыл янтарь возрастом 50 млн лет в форме личинки жука
Во время ручной сортировки на Калининградском янтарном комбинате нашли самородок возрастом 30–50 млн лет, повторяющий форму личинки древнего жука.
Самородок янтаря возрастом 30–50 млн лет обнаружили во время ручной сортировки на Калининградском янтарном комбинате, входящем в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, найденный «солнечный камень» повторяет очертания личинки древнего жука-древоточца и представляет собой трехмерный слепок ее хода в древесине. В ближайшее время редкий камень пополнит экспозицию музея предприятия.
Отмечается, что необычный фрагмент балтийского самоцвета не является инклюзом: внутри янтаря нет насекомого, однако камень в точности повторяет контуры личинки и трехмерный ход, который она прогрызла в древесине.
«До наших дней дошел уникальный образец янтаря. Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов её тела», – приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.
По словам Дугиной, окаменевший ход в балтийском янтаре встречается крайне редко, и за 20 лет практики она видит такой экземпляр впервые. Уникальный самородок будет выставлен в музее Янтарного комбината и станет доступен для посетителей.
В той же экспозиции уже представлены другие редкие находки из Приморского карьера – инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», а также самоцвет «Янтарное сердце» и ряд необычных образцов. АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и производство ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря; в 2013 году комбинат был передан под управление «Ростеха».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мастера Калининградского янтарного комбината изготовили уникальный кокошник из тысячи древних самоцветов. Ранее сотрудники предприятия добыли в Приморском карьере крупный самородок весом более двух килограммов. Специалисты также обнаружили редкий экземпляр сукцинита с застывшим внутри доисторическим тараканом.