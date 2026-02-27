В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом 50 млн лет в форме личинки жука

Калининградский комбинат добыл янтарь возрастом 50 млн лет в форме личинки жука

Tекст: Мария Иванова

Самородок янтаря возрастом 30–50 млн лет обнаружили во время ручной сортировки на Калининградском янтарном комбинате, входящем в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, найденный «солнечный камень» повторяет очертания личинки древнего жука-древоточца и представляет собой трехмерный слепок ее хода в древесине. В ближайшее время редкий камень пополнит экспозицию музея предприятия.

Отмечается, что необычный фрагмент балтийского самоцвета не является инклюзом: внутри янтаря нет насекомого, однако камень в точности повторяет контуры личинки и трехмерный ход, который она прогрызла в древесине.

«До наших дней дошел уникальный образец янтаря. Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов её тела», – приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.

По словам Дугиной, окаменевший ход в балтийском янтаре встречается крайне редко, и за 20 лет практики она видит такой экземпляр впервые. Уникальный самородок будет выставлен в музее Янтарного комбината и станет доступен для посетителей.

В той же экспозиции уже представлены другие редкие находки из Приморского карьера – инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», а также самоцвет «Янтарное сердце» и ряд необычных образцов. АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и производство ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря; в 2013 году комбинат был передан под управление «Ростеха».

