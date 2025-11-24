Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
В Калининграде создали уникальный кокошник из балтийского янтаря
В Калининграде мастера изготовили уникальный кокошник из 1145 янтарных элементов возрастом около 50 млн лет, мастера использовали редкие природные оттенки солнечного камня, сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию «Ростех»).
В Калининграде мастера Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию «Ростех», создали уникальный кокошник, традиционный элемент русского костюма, используя для этого более 1100 янтарных деталей, передает ТАСС.
Каждый элемент головного убора, возрастом примерно 50 млн лет, был добыт на Приморском месторождении, где расположено 90% мировых запасов янтаря.
Современная версия кокошника состоит из круглых и граненых бусин, а также кабошонов с гладкой выпуклой обработкой. В изделии использованы разные природные оттенки янтаря – от редкого белого до классического коньячного и медового. Вес готового кокошника составил 243 грамма.
Замгендиректора по ювелирному производству комбината Майя Скворцова отметила: «Для нас янтарный кокошник – это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами». Она добавила, что новые технологии обработки позволили подчеркнуть красоту и глубину оттенков янтаря, благодаря чему изделие подходит и для традиционного костюма, и для современных образов.
Янтарный кокошник был впервые представлен на подиуме IV Международного форума «Содружество моды», прошедшего на прошлой неделе в Петербурге. Вместе с ним на показе также были продемонстрированы современные украшения – ободки, расшитые янтарем.
Калининградский янтарный комбинат – единственный в мире промышленный добытчик янтаря и одно из технологически передовых предприятий России. Организация ведет открытую реализацию сырья через электронные площадки и аукционы, а производство и переработка уникального минерала находится под управлением Ростеха с 2013 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Калининградском янтарном комбинате обнаружили уникальный янтарь с древним тараканом внутри. В Приморском карьере предприятия также нашли самородок с редким природным рисунком в форме сердца, такие экземпляры составляют менее 1% от всей добычи.