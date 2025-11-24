В Калининграде создали уникальный кокошник из балтийского янтаря

Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

«Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.