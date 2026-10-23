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ФАС запросила у угольщиков причины повышения цен на коксующийся уголь
ФАС: Производители коксующегося угля должны объяснить рост цен с октября
Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям коксующегося угля с требованием объяснить причины роста цен на их продукцию с октября.
«ФАС России запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о структуре себестоимости продукции, объемах производства и реализации, планируемых поставках и причинах роста цен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В службе подчеркнули, что стоимость коксующегося угля напрямую влияет на цены металлопроката. Полученная от угольных компаний информация будет проанализирована на предмет нарушения законодательства, при наличии оснований ФАС пообещала принять меры антимонопольного реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае ФАС выдала предостережения экспертам из-за публичных заявлений о возможном подорожании социально значимых товаров. В прошлом году антимонопольная служба обратилась за разъяснениями к торговым сетям из-за высоких наценок на отдельные продукты.