Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Мирошник назвал цель атаки Киева на Ленобласть
Мирошник: Киев атакой на Ленобласть пытался подорвать настроения мирных жителей
Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Ленинградской области с целью нарушить снабжение и повлиять на настроения населения, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что киевский режим пытался дезорганизовать снабжение гражданского населения и повлиять на настроения мирных жителей с помощью атаки беспилотников на Ленинградскую область.
«Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам», – написал дипломат, комментируя последствия ударов.
В ночь на пятницу над Ленинградской областью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников.
При пожаре на складах Wildberries из-за падения дрона пострадали три человека.
Мирошник ранее отметил переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.