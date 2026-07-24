Мирошник: Киев атакой на Ленобласть пытался подорвать настроения мирных жителей

Tекст: Вера Басилая

Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что киевский режим пытался дезорганизовать снабжение гражданского населения и повлиять на настроения мирных жителей с помощью атаки беспилотников на Ленинградскую область.

«Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам», – написал дипломат, комментируя последствия ударов.

В ночь на пятницу над Ленинградской областью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников.

При пожаре на складах Wildberries из-за падения дрона пострадали три человека.

Мирошник ранее отметил переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.