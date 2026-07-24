Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Писатель-маринист рассказал о споре Сталина и адмирала Кузнецова
Писатель Шигин рассказал о недовольстве Сталина спорами с адмиралом Кузнецовым
Адмирал Николай Кузнецов вступил в спор с Иосифом Сталиным, за что тот призвал его быть более осторожным, рассказал российский писатель-маринист, капитан 1-го ранга Владимир Шигин, написавший книгу о Кузнецове «Строптивый ставленник Сталина».
Писатель-маринист Владимир Шигин раскрыл подробности непростых взаимоотношений советского руководства, передает ТАСС. В своей книге «Строптивый ставленник Сталина» капитан первого ранга описал конфликты главнокомандующего с руководителем флота.
«Надо отдать должное, что Сталин к таким людям, как Кузнецов, относился с уважением. Однажды Сталин ему сказал: «Кузнецов, зачем ты все время со мной споришь и споришь? Вот уже Берия мне даже говорил, может, арестовать Кузнецова, такой спорщик вечный? Ты давай немножко все-таки поосторожней»», – рассказал Шигин.
По мнению автора, флотоводец идеально подходил на должность военно-морского министра для выстроенной тогда государственной системы. Однако после прихода к власти Никиты Хрущева открытое несогласие стало восприниматься как нелояльность, поэтому адмирала быстро убрали с флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в раннее советское время Иосиф Сталин дал команду развернуть силы флота в Средиземном море.
После смерти вождя Никита Хрущев способствовал затягиванию территориального спора с Японией.
В июне текущего года модернизация российского крейсера «Адмирал Нахимов» заставила американских аналитиков пересмотреть концепцию ударных сил.