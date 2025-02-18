Крашенинников заявил, что решение Хрущева открыть торг вокруг Курил затянуло спор

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о влиянии решения Никиты Хрущева возобновить дискуссию по Курильским островам на затягивание территориального спора с Японией. Эти данные Крашенинников раскрыл в своей новой книге «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира», опираясь на ранее не публиковавшиеся документы, передает ТАСС.

Крашенинников отметил, что документы, которых ранее не было в открытом доступе, были получены в сотрудничестве с Росархивом. Он подчеркнул, что Хрущев начал переговоры без ясных оснований, и это лишь внесло неразбериху в сложившуюся ситуацию. На презентации книги в Екатеринбурге Крашенинников добавил, что также представил материалы по Нюрнбергскому процессу и редкие фотографии Евгения Халдея.

Книга также освещает громкие дела послевоенного времени, такие как «Ленинградское дело» и «Дело еврейского антифашистского комитета». Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина высоко оценили объективность подхода автора.

Книга «На пути к сверхдержаве» выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров и является седьмой книгой в серии Крашенинникова о государстве и праве. Предыдущие издания включают такие книги, как «От племени к империи» и «Сумерки Империи».

Напомним, переговоры между Москвой и Токио продолжаются с середины прошлого века с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остаются разногласия по правам на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, несмотря на позицию России.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам, заявив о твердом намерении решить вопрос о принадлежности островов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса.