Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.7 комментариев
Крашенинников рассказал о роли Хрущева в споре вокруг Курил
Крашенинников заявил, что решение Хрущева открыть торг вокруг Курил затянуло спор
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, решив вести переговоры по Курилам после смерти Иосифа Сталина, способствовал затягиванию территориального спора с Японией, о чем свидетельствуют впервые опубликованные документы, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о влиянии решения Никиты Хрущева возобновить дискуссию по Курильским островам на затягивание территориального спора с Японией. Эти данные Крашенинников раскрыл в своей новой книге «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира», опираясь на ранее не публиковавшиеся документы, передает ТАСС.
Крашенинников отметил, что документы, которых ранее не было в открытом доступе, были получены в сотрудничестве с Росархивом. Он подчеркнул, что Хрущев начал переговоры без ясных оснований, и это лишь внесло неразбериху в сложившуюся ситуацию. На презентации книги в Екатеринбурге Крашенинников добавил, что также представил материалы по Нюрнбергскому процессу и редкие фотографии Евгения Халдея.
Книга также освещает громкие дела послевоенного времени, такие как «Ленинградское дело» и «Дело еврейского антифашистского комитета». Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина высоко оценили объективность подхода автора.
Книга «На пути к сверхдержаве» выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров и является седьмой книгой в серии Крашенинникова о государстве и праве. Предыдущие издания включают такие книги, как «От племени к империи» и «Сумерки Империи».
Напомним, переговоры между Москвой и Токио продолжаются с середины прошлого века с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остаются разногласия по правам на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, несмотря на позицию России.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам, заявив о твердом намерении решить вопрос о принадлежности островов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса.