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Легенда баскетбола Шакил О’Нил увлекся криминалом в спорте
Легенда баскетбола Шакил О’Нил запустил шоу о криминале в спорте
После ухода из НБА в 2011 году и отыграв 19 сезонов в лиге Шакил О’Нил занимался всем: от музыки до ведения звёздных мероприятий Super Bowl, анализа спортивных событий в программе Inside the NBA и многого другого, пока в 54 года не понял, что криминальные истории – это его.
Теперь Шакил О’Нил стал исполнительным продюсером нового шоу о реальных преступлениях под названием «Game Day Murders» (Убийства в день игры»).
«Я увлекался спортом, я увлекался криминальными историями, и наконец-то мы объединим эти два направления. Мне это нравится, ведь в каждом из нас есть повод для детектива», – рассказал он Page Six.
Шак рассказал, что когда он смотрит, например, один из фильмов «Рокки», «я знаю, что он может проиграть… и если он проиграет, то совершит невероятный камбэк и выиграет последний бой».
Но когда он смотрит документальные фильмы о преступлениях, «не знаешь, что произойдет». В его сериале преступления затрагивают и юношеский, и профессиональный спорт.
«Наша цель – почтить память тех, кто погиб» и показать зрителям, «как мы все можем объединиться в трудные времена».
Шак отметил, что некоторые из самых важных историй в спорте – это не только «то, что произошло на поле или площадке», но и то, что может произойти «после финального свистка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шакил О'Нил в 2011 году объявил о завершении карьеры. В 2022 году он дал совет арестованной в России баскетболистке Бриттни Грайнер. В 2009 году О`Нил бросил вызов Бекхэму, пригласив в шоу Shaq Vs.