Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима превысил критическую отметку
Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима в Тюменской области превысил отметку «опасных явлений» почти на полметра.
По данным информационного центра правительства области, на 6:00 мск 11 мая уровень воды достиг 869 см, что на 49 см выше критической отметки в 820 см, передает ТАСС.
Отмечается, что в других районах области также наблюдается рост уровня воды. В Тобольске вода поднялась на 10 см, в Увате – на 9 см.
Власти Тюменской области заранее ввели режим ЧС по паводку, так как прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Существует риск прорыва дамб или перелива через них.