Диктор парада ВМФ рассказал о главной речевой ошибке 1990-х

Диктор парада ВМФ Хасанов рассказал о возвращении к интонациям Левитана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские дикторы в последние годы все чаще уходят от навязанной рекламой 90-х интонации и возвращаются к классической манере чтения Юрия Левитана, Игоря Кириллова и Евгения Хорошевцева, рассказал диктор и голос парада ВМФ в Петербурге Борис Хасанов ТАСС.

«Мой наставник Евгений Хорошевцев говорил, что у меня одна и та же ошибка – протягивание безударных гласных окончаний и опускание их вниз вне зависимости от того, закончилось предложение или нет. Он объяснил мне, что это частая ошибка у многих дикторов», – рассказал Хасанов.

По его словам, эта привычка появилась у ведущих в 1990-е годы, когда на федеральное телевидение пришел поток зарубежной рекламы и закадровые переводы сохраняли интонацию англоязычных дикторов. В иностранной рекламе фразы традиционно «опускаются вниз», и такая манера надолго закрепилась на российском телевидении.

Хасанов отметил, что зрителям и молодым дикторам подобная подача до сих пор кажется «классной», придающей голосу брутальность и мужественность, однако для русского языка она неестественна. В английской орфоэпии протягивание безударных гласных и понижение тона в конце фразы – норма, подчеркнул он, но в русской речи это звучит чужеродно.

Собеседник агентства добавил, что дикторы сейчас начинают целенаправленно отказываться от этой моды и возвращаться к «классическим истокам», беря пример с Левитана, Кириллова и Хорошевцева. Самому Хасанову, по его словам, потребовалось три года, чтобы полностью избавиться от навязанной интонации.

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