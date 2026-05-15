В Москве простились с телеведущим Молчановым
В столичном храме Святых Космы и Дамиана проводили в последний путь легендарного советского журналиста Владимира Молчанова, ушедшего из жизни в возрасте 75 лет после тяжелой болезни.
Церемония отпевания знаменитого журналиста прошла в пятницу в центре столицы. Проводить коллегу пришли многие известные деятели культуры, среди которых Константин Эрнст, Владимир Познер и Александр Любимов. После кремации прах журналиста предадут земле на Ваганьковском кладбище, передает РИА «Новости».
Режиссер Иван Цыбин отметил колоссальный вклад друга в развитие отечественного вещания. «Если бы не Молчанов, телевидение бы не сделало такой стремительный рывок вперед тогда, в конце 80-х – в начале 90-х», – подчеркнул он.
Свою карьеру деятель телевидения начинал в Агентстве печати «Новости», где занимался расследованием преступлений нацистов. Позже он трудился международным комментатором в редакции программы «Время».
Всесоюзную славу ему принес первый выпуск информационно-музыкальной передачи «До и после полуночи», вышедший в марте 1987 года. За годы работы ведущий был удостоен ордена Почета, премии ТЭФИ и звания лауреата «Золотого пера России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, советский телеведущий Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
Ранее журналист Юрий Рост сообщил о проведении церемонии отпевания 15 мая в центре столицы. Глава МИД Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста.