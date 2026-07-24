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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    24 июля 2026, 05:03 • Новости дня

    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация американских законодателей планирует приехать в Москву осенью или зимой для обсуждения вопросов мира, торговли и восстановления двусторонних отношений, сообщила член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

    «Группа законодателей США приедет в период осень – зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», – сказала она ТАСС.

    По словам республиканки от штата Флорида, в настоящее время идет формирование списка желающих участвовать в поездке. Ожидается, что в состав делегации войдет достаточное число конгрессменов.

    Главными темами для обсуждения с российскими коллегами станут мир, торговля и восстановление двусторонних связей, уточнила Анна Паулина.

    Ранее, 26 и 27 марта, делегация Госдумы в составе пяти человек посетила Вашингтон по приглашению конгрессвумен Луны. Российские депутаты провели встречи с американскими законодателями и представителями администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву. Посол Дарчиев сдержанно оценил визит делегации депутатов Госдумы в США. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.


    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

    Комментарии (17)
    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    Комментарии (8)
    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

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    23 июля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине

    Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные

    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США продолжают передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. И такое положение дел сохранится вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в Штаты. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    «Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.

    Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

    Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

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    23 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    Встречу Лаврова и Рубио инициировали США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио поступило от американской стороны, сообщил дипломатический источник.

    США выступили инициатором встречи, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что по протоколу работы прессы, две группы журналистов из России и США (по 10 человек) запустили в переговорную комнату. В этот момент Лавров и Рубио уже сидели за столом.

    Во встрече также принял участие американский посол в Индии Серджио Гор, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ней участвует заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио.

    До этого Рубио заявлял о возможности переговоров с Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

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    23 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Захарова напомнила о невыполненном обещании Трампа по Украине

    Захарова: Трамп более 80 раз обещал завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить боевые действия за 24 часа, однако эти обещания остались нереализованными, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио о сроках урегулирования ситуации.

    «Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что никто и не ожидал столь быстрого решения. При этом она напомнила, что Трамп более 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а впоследствии давал высокую оценку саммиту в Анкоридже.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле.

    Ранее Трамп назвал сарказмом свое обещание закончить украинский конфликт за сутки.

    Позже американский лидер выразил уверенность в скором завершении боевых действий.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Лавров подтвердил Рубио готовность России придерживаться соглашений Анкориджа

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Марко Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа, сообщили в МИД.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, следует из сообщения на сайте МИД.

    Подчеркивается приверженность предложениям американской стороны, на которые ранее дал согласие российский лидер.

    Руководители дипломатических ведомств согласились поддерживать дальнейшую связь. Контакты продолжатся как на двустороннем уровне, так и на площадках различных международных организаций.

    В четверг утром на Филиппинах прошли переговоры Лаврова и Рубио.

    До этого Лавров назвал некорректными слова госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске.

    Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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    23 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали переговоры на Филиппинах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице Филиппин стартовала российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Встреча проходит на площадке Филиппинского международного конференц-центра в рамках мероприятий по линии АСЕАН в Маниле, передает ТАСС.

    Дипломаты начали общение в 11.54 по местному времени. Накануне глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал планы узнать позицию Белого дома по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщал о возможности переговоров с Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Глава российского МИД подтверждал согласование предстоящей встречи. Американский дипломат называл безответственным шагом возможный отказ от взаимодействия между двумя странами.

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    23 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым «хорошим и честным»

    Рубио назвал разговор с Лавровым хорошим и честным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил прошедшие в Маниле переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, отказавшись раскрывать детали беседы.

    Рубио поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым. Встреча дипломатов состоялась в Маниле на полях 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН, передает ТАСС.

    «У нас был хороший и честный разговор. Но я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», – сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты инициировали данную встречу.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более получаса.

    Сергей Лавров предупредил американского коллегу о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

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    23 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США сыграть роль в завершении конфликта на Украине

    Рубио: США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен сыграть конструктивную роль в мирном процессе и активно ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул решимость Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, и мы готовы это сделать», – отметил глава американской дипломатии.

    Соединенные Штаты пытаются найти золотую середину, которую смогут принять противоборствующие стороны. По словам дипломата, для успешного завершения противостояния необходимы сильные стимулы и свежие концепции.

    Надежный мир может наступить только благодаря абсолютно новым предложениям. Американская сторона готова выдвинуть соответствующие инициативы при наличии подходящих условий и благоприятной обстановки.

    «Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить украинский кризис государством.

    Дипломат указал на помехи для сотрудничества Москвы и Вашингтона из-за продолжающихся боевых действий.

    Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским коллегой подтвердил готовность России к урегулированию ситуации.

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    23 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Рубио сообщил об обсуждении с Лавровым конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым они обсудили двусторонние отношения и украинский кризис.

    «Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины», – отметил американский политик в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры дипломатов стартовали на площадке Филиппинского международного конференц-центра в Маниле.

    Глава российского внешнеполитического ведомства выступил против дальнейшей военной поддержки Киева западными странами.

    Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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    23 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Песков: Кремль скоро назовет дату визита американских переговорщиков

    Песков: Кремль своевременно объявит дату визита Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Мария Иванова

    Российские власти пообещали в скором времени назвать точную дату приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль своевременно проинформирует общественность о сроках визита представителей американской администрации в Россию, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что работа над согласованием графика ведется.

    «Мы сообщим об этом», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, определена ли уже дата приезда американских переговорщиков.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы украинского урегулирования во время телефонного разговора 4 июля. В ходе беседы американский лидер отметил, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Москву в удобное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков в Москву после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее объяснил отсутствие точных сроков визита подготовкой этого документа в Швейцарии.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал прибытие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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