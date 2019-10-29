Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

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    Референдум о смерти

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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
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              Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо

              29 октября 2019, 20:22

              Текст: Сергей Гурьянов

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              После того, как победу на парламентских выборах в Канаде одержал премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия, политические лидеры западных провинций задумались об отсоединении от остальной части страны, пишет Politico.

              О так называемом вексите (wexit) говорят в западных провинциях страны, зависящих от нефтепромышленности, передает RT текст статьи издания.

              «Реально ли это? Да. Люди в гневе. Я раньше такого не видел», – заявил член Консервативной партии парламента канадской провинции Саскачеван.

              Издание пишет, что жители Альберты и Саскачевана уже как минимум год призывают к политическим переменам в Оттаве. В это время строительство расширенного трубопровода усложняется, а фермеры из Канады получают ущерб от торговых разногласий с Китаем.

              В материале отмечается, что консерваторы получили большинство мест в регионе, однако федеральное руководство осталось за либералами. Именно поэтому и появились «разговоры о разрыве с Канадой».

              Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта. Их страница в Facebook получила 250 тыс. лайков.

              Напомним, Трюдо победил на выборах, однако Либеральная партия не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Либералам придется искать партнера, а консерваторы забирают 119 округов.


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