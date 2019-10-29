Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо

После того, как победу на парламентских выборах в Канаде одержал премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия, политические лидеры западных провинций задумались об отсоединении от остальной части страны, пишет Politico.

О так называемом вексите (wexit) говорят в западных провинциях страны, зависящих от нефтепромышленности, передает RT текст статьи издания.

«Реально ли это? Да. Люди в гневе. Я раньше такого не видел», – заявил член Консервативной партии парламента канадской провинции Саскачеван.

Издание пишет, что жители Альберты и Саскачевана уже как минимум год призывают к политическим переменам в Оттаве. В это время строительство расширенного трубопровода усложняется, а фермеры из Канады получают ущерб от торговых разногласий с Китаем.

В материале отмечается, что консерваторы получили большинство мест в регионе, однако федеральное руководство осталось за либералами. Именно поэтому и появились «разговоры о разрыве с Канадой».

Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта. Их страница в Facebook получила 250 тыс. лайков.

Напомним, Трюдо победил на выборах, однако Либеральная партия не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Либералам придется искать партнера, а консерваторы забирают 119 округов.