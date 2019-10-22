Трамп поздравил Трюдо с победой на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Либеральной партии Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах.

Трамп написал в Twitter: «Поздравляю Джастина Трюдо с прекрасной и добытой в тяжелой борьбе победой».

Он добавил, что с нетерпением ждет продолжение совместной работы «на благо обеих стран».

Отметим, что после предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Либералам придется искать партнера, а консерваторы забирают 119 округов.

Ранее экс-президент США Барак Обама «вмешался» в выборы в Канаде.

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