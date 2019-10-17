Обама «вмешался» в выборы в Канаде

Экс-президент США Барак Обама рассказал канадцам, за кого им следует голосовать на ближайших выборах.

По словам Обамы, занимая пост президента, он «был горд» работать с нынешним главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Обама в Twitter назвал Трюдо «трудолюбивым» и «эффективным» лидером, который уделяет внимание проблеме изменения климата.

Бывший президент США заявил, что сейчас «мир нуждается» в «прогрессивном лидерстве» Трюдо. Обама выразил надежду, что «северные соседи» проголосуют за «еще один срок» Трюдо.