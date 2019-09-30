Грета Тунберг обрушила рейтинг Трюдо

Встреча канадского премьера Джастина Трюдо с 16-летней активисткой Гретой Тунберг обернулась резким падением его рейтинга среди молодежи перед выборами в Канаде.

До встречи, которая длилась 15 минут, Трюдо пользовался поддержкой 35% канадцев в возрасте 18–29 лет. После того, как Тунберг по итогам встречи заявила, что премьер мало делает для защиты экологии, его рейтинг снизился до 24%, передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Nanos Research, которая проводила соответствующий опрос, связывает падение рейтинга именно с результатами встречи главы канадского правительства и шведской экоактивистки.

Опрос состоялся 27–29 сентября, в нем приняли участие 1,2 тыс. канадцев.

Общий рейтинг Трюдо, возглавляющего канадских либералов, среди всех возрастных групп составляет 28,3%. Его главный конкурент – консерватор Эндрю Шир – пользуется поддержкой 28%. Лидеры остальных партий, которые должны принять участие в выборах, набирают не более 11%.

На ваш взгляд Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг? Поддерживаю

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Не нравится личность Греты Тунберг

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Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Напомним, Тунберг заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

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