Грета Тунберг служит господству реальной элиты

Руководители Франции и Германии позволили себе аккуратно покритиковать экологическую активистку Грету Тунберг. Но раскрутка экологической мессии уже вышла на такой уровень, что скоро им придется оправдываться за свою критику, а действующие европейские политические элиты должны будут принести клятву верности новому пророку или сойти со сцены.

Выступление 16-летней Греты Тунберг в ООН было призвано вызвать у старших поколений чувства вины, стыда и страха. В ее речи постоянно подчеркивалась не просто ответственность взрослых за ухудшающуюся экологическую ситуацию, но и повторялись угрозы и едва ли не проклятия:

«Мы будем наблюдать за вами... Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием... Мы стоим на пороге массового вымирания... Ведь если бы вы действительно понимали серьезность ситуации и все равно продолжали бездействовать, вы были бы негодяями. А в это я верить отказываюсь... Вы нас подводите. Но молодежь начинает понимать, что вы ее предаете. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу: мы вас никогда не простим. Мы не позволим вам безнаказанно так поступить. Здесь и сейчас мы подводим черту. Мир пробуждается. И перемены грядут, нравится вам это или нет».

Дело не в том, кто писал речь Тунберг, а в том, что спекуляция от имени детей призвана поставить западное общество в положение оправдывающегося, виноватого и кающегося. За все – за недостаточные действия по борьбе с глобальным потеплением, за несчастных детей, у которых украли будущее, за гибнущую планету. Но каяться мало. Нужно еще и бояться, и присягать новой мессии, то есть говорить о том, как права и прозорлива будущий лауреат Нобелевской премии мира.

Однако после выступления Греты в ООН действующие западные лидеры не стали рассыпаться в восхищении.

И если реакция Трампа, назвавшего ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», была вполне ожидаема, то высказывания Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель стали неожиданными.

Французский президент сказал, что «безусловно полезны все акты мобилизации (на борьбу в защиту климата), предпринимаемые со стороны нашей молодежи и более старших лиц. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех стран, которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата».

И это, по словам Макрона, вовсе не европейские страны: «не думаю, что сегодня правительства Франции и Германии – это именно те, кто пытается блокировать действия».

«Сомневаюсь, что подобные действия (речь о жалобе, поданной Тунберг в Комитет ООН по правам ребенка) являются самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу углеводородного сырья, принимает другие меры».

Макрон сказал даже о том, что «наиболее радикальные позиции экологов лишь вносят раскол в общество». И это ему еще аукнется. Как аукнулись Ангеле Меркель ее высказывания о Грете. Хотя федеральный канцлер даже встретилась с Тунберг в Нью-Йорке и похвалила ее:

«Я встретилась с ней. Но хотела бы отметить, что не согласна с Гретой в некоторых важных вопросах. Вчера она эмоционально выступила в ООН, но при этом не уделила достаточного внимания тому, как новые технологии и инновации существенно помогают нам в сфере энергетики и защиты климата. Я придаю им большое значение, так как они помогают продвигаться к достижению наших целей. Как раз этого я вчера не услышала».

Немецкие «зеленые», которые постепенно выходят на позиции третьей партии страны, обрушились на Меркель с упреками:

«Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации».

Тут дело вовсе не в экологии. Хотя сама экологическая тематика все сильнее раскручивается в Европе, в первую очередь в Германии и Скандинавских странах. Причем раскручивается в том числе и с явными политическими целями. Во-первых, для того, чтобы перебить внимание к темам, вызывающим недовольство европейцев. То есть к массовому наплыву мигрантов и вызванным им проблемам: «Как вы можете думать о излишнем количестве беженцев в Германии или Швеции, если весь мир стоит на грани гибели?»

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Во-вторых, экологическая тема позволяет накачать популярность «зеленых» партий, чтобы уменьшить рост популярности националистов и евроскептиков, антисистемных и антиевропейских. «Зеленые» на словах тоже против истеблишмента, но по сути давно к нему принадлежат и вполне вписаны в современные европейские элиты. Более того, по мере падения популярности традиционных правящих партий, например, СДПГ и ХДС в Германии, именно «зеленые» могут стать теми, кто перехватит власть. Понятно, что несамостоятельно, но они могут стать ядром новых правящих коалиций, их мотором и лицом, которое будут продавать общественности, разочарованной в правящих элитах и накрученной тревогой о надвигающейся экологической катастрофе. В той же Австрии три года назад удалось, пусть и с третьей попытки, избрать президентом бывшего лидера местных «зеленых» Ван дер Белена. Причем сделано это было именно для того, чтобы остановить кандидата евроскептиков-националистов.

Но австрийскому президенту 75 лет, а новые «зеленые» вожди будут куда ближе по возрасту к Грете Тунберг. Их время надвигается, а пока что старые политики, к которым относится даже 41-летний Макрон, пытаются сохранить хоть частицу разума. Меркель и Макрон говорят совершенно банальные вещи. Но их уже заставили встречаться и спорить с 16-летней девочкой. Дальше их заставят оправдываться перед ней. Ну или перед будущими поколениями. Ни о какой смене реальных элит, владеющих мировыми финансами и главными мировыми активами, речи, конечно, не идет. Наоборот, ради сохранения их господства и придумана Грета Тунберг.