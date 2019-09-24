Трампа позабавило заявление Греты Тунберг об украденном детстве

Президент США Дональд Трамп назвал активистку из Швеции Грету Тунберг, которая заявила в ООН, что мировые лидеры «украли» у нее детство, «очень счастливой девочкой».

Трамп опубликовал в Twitter видео выступления Тунберг, в котором та заявляет, что «люди страдают, умирают, гибнут экосистемы, а многие виды (находятся) на грани исчезновения», и написал: «Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Мнения пользователей Сети насчет записи американского лидера разделились. Многие сочли слова президента ужасными и возмутились, что политик издевается над 16-летней активисткой.

Другие сочли публикацию смешной шуткой.

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Она указала, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».