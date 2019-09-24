Трампа позабавило заявление Греты Тунберг об украденном детстве

Взгляд
24 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
Разделы

Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

Компания Томаса Кука не пережила новейших веяний в туристическом бизнесеФото: Ben Birchall/ТАСС
Глобальный туристический рынок переживает невиданное потрясение. Обанкротилась компания, которая сама этот рынок в свое время основала и создала, легендарная британская фирма «Томас Кук», воспетая еще Маршаком. Что означает этот тектонический сдвиг, и какой туризм в связи с этим нас ожидает в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
Перейти а раздел…

Пушилин: Возвращение активов киевскому бизнесу маловероятно

Пушилин обещает восстановить прямое железнодорожное сообщение с Россией до конца годаФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, эти новые военные преступления – уже на совести Зеленского. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария
    Перейти а раздел…

    Как клонируют животных и сколько это стоит

    Почему встреча Зеленского и Трампа важна для России

    Почему С-400 лучше американского ЗРК «Пэтриот»

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В США оценили заявление Британии, Франции и Германии об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
              Трампа позабавило заявление Греты Тунберг об украденном детствеМакрон назвал сроки проведения встречи «нормандской четверки»Террористам в Сирии оказывают помощь в создании дроновТрамп и Дуда обсудили план борьбы против «Северного потока – 2»
              Бизнесмен устроил пьяный дебош на рейсе «Аэрофлота»Украинская коррупция чуть не оставила Киев без денег СШАСотрудников Росгвардии обяжут представлятьсяКазахстан решил переименовать стартовый комплекс Байконура
              Экстрадированный Грузией «российский хакер» признал вину в суде СШАЛингвисты сочли пост посольства США в соцсетях призывом на митингНазван самый популярный спиртной напиток в РоссииНАСА решило отправлять астронавтов на Луну в капсулах Lockheed Martin

              Главная тема


              Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

              атака дронов


              Британия, Франция и Германия нашли виновного в нападении на Саудовскую Аравию

              «все вокруг завибрировало»


              Соловьев в прямом эфире вышел из себя из-за «либерального бреда»

              прямой диалог


              На Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в отношениях с Россией

              Видео

              строительство мечетей


              Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

              новичок в классе


              Украинские чиновники издеваются над Зеленским

              условия по транзиту


              Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

              возмущение приговором


              Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

              викторина


              Грибы России – ядовитый или нет?

              Языковая необходимость


              Антон Крылов: Зачем родители хотят сломать ноги детям

              Разброд и хаос


              Геворг Мирзаян: Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

              Электронная жизнь


              Герман Садулаев: Тиндерная демократия уже настает

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?

              Трампа позабавило заявление Греты Тунберг об украденном детстве

                 24 сентября 2019, 09:09
              Фото: Lucas Jackson/Reuters
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент США Дональд Трамп назвал активистку из Швеции Грету Тунберг, которая заявила в ООН, что мировые лидеры «украли» у нее детство, «очень счастливой девочкой».

              Трамп опубликовал в Twitter видео выступления Тунберг, в котором та заявляет, что «люди страдают, умирают, гибнут экосистемы, а многие виды (находятся) на грани исчезновения», и написал: «Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!».

              Мнения пользователей Сети насчет записи американского лидера разделились. Многие сочли слова президента ужасными и возмутились, что политик издевается над 16-летней активисткой.

              Другие сочли публикацию смешной шуткой.

              Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

              Она указала, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............