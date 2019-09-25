Немецкий депутат: Выполнение требований Греты Тунберг разрушит экономику Германии

Шведская школьница Грета Тунберг – это очень хорошо раскрученный проект, которым пользуются «зеленые», в том числе в ФРГ. При этом правящая коалиция пытается перехватить «зеленую» повестку, сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он объяснил жесткий спор Ангелы Меркель и ее оппонентов из-за речи 16-летней экоактивистки.

В ФРГ так серьезно отнеслись к выступлению Греты Тунберг в ООН, поскольку идеологическая позиция, которую транслирует юная экоактивистка, может повлиять на экономику Германии, полагает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международным делам Вальдемара Гердта.

«Все эти постулаты – сокращение СО2 и прочее, высосаны из пальца. Если все эти требования выполнить, то это полностью разрушит экономику Германии: автомобилестроение, энергетику и все остальное. Поэтому здесь это не может быть незамеченным», – подчеркнул немецкий депутат.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступление Тунберг в ООН «задело» ее. При этом Меркель отметила, что в своей речи экоактивистка не рассказала о тех шансах, которые открывают современные технологии и инновации – в том числе альтернативная энергетика. За это канцлер тут же подверглась жесткой критике со стороны партии «зеленых». «Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ – прим. ВЗГЛЯД) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации», – так прокомментировала слова Меркель депутат Бундестага от «зеленых» Лиза Бадум.

Тунберг, по мнению депутата Гердта – это эффективный медийный и пропагандистский проект, которым пользуются европейские «зеленые», в том числе в ФРГ. «Мне очень жалко эту девочку, которую потом просто выкинут на помойку, когда будет отработан материал. Мне очень жаль тех детей, которые каждую пятницу пропускают школу и выходят на улицу под каким-то нагнанным, надуманным страхом, что если сейчас они не придут на демонстрацию, то «небо откроется, и оттуда сойдет огонь» – все сгорит, все пропадет, что у них нет будущего», – выразил сожаление он.

При этом правящая коалиция явно стремится перехватить «зеленую» повестку – и в том числе повестку, с которой выступает Грета Тунберг. Как сообщила в среду DW, кабинет Меркель начал процедуру принятия самого обширного до настоящего времени пакета мер, направленных на защиту климата. В частности, до 2023 года из федерального бюджета будет выделено 54 млрд евро для реализации мер по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Взрослые люди, которые поддерживают это девочку, полагает Гердт, просто работают по заказу, понимая, что на сегодняшний день этот популизм может привлечь какое-то число голосов. «На этом играет партия «зеленых». Видя, что «зеленые» на этой волне поднимаются (легко же подниматься на страхе людей, особенно если среди них дети), то другим силам, чтобы не потерять избирателей, надо тоже что-то хорошее сказать в этом направлении. А мы не боимся потерять избирателей. Наши избиратели нас выберут все равно, мы говорим правду открыто и прямо», – подчеркнул Гердт.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ооновская речь Греты Тунберг воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции.

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