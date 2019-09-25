Меркель раскритиковала выступление экоактивистки Греты Тунберг

В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, высказывания Тунберг задели ее, передает Deutsche Welle.

«Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное», – заявила она.

При этом канцлер ФРГ отметила, что Тунберг не рассказала о шансах, которые открывают современные технологии и инновации, в частности, альтернативная энергетика.

В свою очередь депутат бундестага от партии «зеленых» Лиза Бадум раскритиковала высказывания Меркель о выступлении активистки.

«Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации», – заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Тунберг выступление словами «очень счастливой девочки», предвкушающей светлое будущее. После этого активистка разместила его цитату в шапке профиля в Twitter.

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Напомним, Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. По ее словам, они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» в то время, как «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».