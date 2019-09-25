Меркель раскритиковала выступление экоактивистки Греты Тунберг

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25 сентября, среда | Последнее обновление — 13:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Жители Донецка рассказали о вероятных причинах крупного пожара
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля
США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН
Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей
Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Люди-флюгера не поспели за делом Устинова
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
В СССР была своя Грета Тунберг
Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
Новая стратегия Украины – есть и развлекаться
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...
В Китае открыли самый большой аэропорт в мире
В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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