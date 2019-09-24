Грета Тунберг подписалась цитатой Трампа

Выступившая накануне в ООН 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг отреагировала на реакцию президента США Дональда Трампа на ее слова, разместив в шапке профиля в Twitter цитату американского лидера.

В шапке профиля у нее теперь написано: «Очень счастливая девушка, предвкушающая светлое и прекрасное будущее».

Ранее сообщалось, что Трампа позабавило заявление Тунберг в ООН. Он назвал ее выступление словами «очень счастливой девочки», предвкушающей светлое будущее. Многие раскритиковали его за то, что он издевается над экоактивисткой.

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Напомним, Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. По ее словам, они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» в то время, как «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

В Кремле заметили, что экологические проблемы, которые подняла в своем выступлении Тунберг на саммите ООН, находят отражение в политике России.