Соловьев: Волнуюсь за Грету Тунберг

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что активистка из Швеции Грета Тунберг, заявившая в ООН, что мировые лидеры «украли» у нее детство, является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

«Грета борется за экологию, поэтому не полетела в США, а отправилась на яхте. При этом сколько это стоит и как добиралась команда ее не волнует. Подскажу. Команда назад летела», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

При этом он возмутился, неужели девушка не знала о современных технологиях и не могла воспользоваться видеосвязью.

«Очевидно, что Грета проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес интересы», – подчеркнул телеведущий.

По его мнению, сам факт, что из 16-летней девочки «лепят Пророка экологической веры» многое говорит о современном мире.

«А за Грету я волнуюсь. Как правило судьба таких детей печальна. Хотелось бы , чтобы на этот раз обошлось без трагедии», – заключил он.

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://t.co/Akkxm9sXdr pic.twitter.com/ahHKlhbYaE — WIRED (@WIRED) 23 сентября 2019 г.

Ранее президента США Дональда Трампа позабавило заявление Тунберг. Он назвал ее «очень счастливой девочкой».

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Она указала, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».