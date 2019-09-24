Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

Шведская школьница Грета Тунберг выступила в ООН, выкрикивая в лицо собравшимся мировым лидерам тяжелые обвинения – чего стоит только: «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» Почему ее слова воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции, которая разворачивается на глазах у всего мира?

Анекдоты и карикатуры становятся реальностью с пугающей быстротой. Совсем недавно по Facebook ходила карикатура, на которой было изображено, как менялось понятие «эксперт»: в 80-е годы это был ученый, в нулевые – журналист, в десятые – девочка из Facebook. Кроме того, в начале сентября по соцсетям традиционно прокатываются шутки о том, что политических экспертов скоро станет меньше, потому что они будут заняты в школе.

Гиперэмоциональное выступление 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг на мировом саммите по климату в Нью-Йорке широко освещалось в СМИ. Смелые обвинения, которые под аплодисменты собравшихся Тунберг бросила прямо в лицо мировым лидерам, разошлись на цитаты: «Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране»... «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» ... Вы говорите только про «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://t.co/Akkxm9sXdr pic.twitter.com/ahHKlhbYaE — WIRED (@WIRED) 23 сентября 2019 г.

Лидеры улыбались и кивали, они были согласны, что лучше бы Грета была в школе. Кроме того, скорее всего, они, как и большинство жителей земного шара, не до конца понимали, почему шведская девочка, ставшая известной потому, что прогуливала школу ради борьбы с изменениями климата, вдруг стала главным ньюсмейкером серьезного взрослого мероприятия и почему ее мнение должно интересовать кого-то, помимо родителей и одноклассников.

В связи с Гретой Тунберг вспоминают американскую активистку 80-х годов Саманту Смит и ее советскую коллегу Катю Лычёву. Тогда тоже многим было непонятно, почему какая-то американская девочка, а потом какая-то советская девочка едет во вражескую страну и ее там принимают по высшему разряду. Но люди радовались, потому что, во-первых, девочки вели себя искренне, а во-вторых, любая разрядка вызывала положительные эмоции по обе стороны «железного занавеса».

У Греты Тунберг нет главного, что было у Смит и Лычёвой. Она не выглядит естественно. То, что в их случае выглядело подозрением («наверное, не просто так выбрали именно эту девочку»), в нынешних реалиях превращается в стопроцентную уверенность. Лично Грета, скорее всего, искренна, учитывая ее диагноз. Люди с болезнью Аспергера не склонны к мистификациям и преднамеренной лжи, наоборот, они говорят то, что думают, невзирая на лица.

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А вот то, как Грете помогают путешествовать по международным мероприятиям и выступать на тему изменения климата, производит крайне нехорошее впечатление очень дорогой постановки.

Например, из Швеции в Нью-Йорк она добиралась на яхте «Малиция II», ранее носившей название «Эдмонд де Ротшильд». Первое название вызвано тем, что заказчиком яхты был глава французской ветви Ротшильдов, бывший работодатель Эммануэля Макрона Бенджамин де Ротшильд.

Яхта была выбрана, так как Тунберг не летает на самолетах, потому что от них очень большой «углеродный след». На «Малиции II» во время пересечения Атлантики, по требованию Греты, был опечатан дизельный мотор, который должен быть на каждом подобном плавсредстве в целях безопасности.

Молодец? Ну как сказать. Да, путешествие под парусом не оставляет углеродного следа. Но производство современной яхты из углепластика, не говоря о кевларовых парусах, оставляет довольно серьезный «углеродный след», который экоактивисты почему-то игнорируют. Так же, как они предпочитают не замечать, что производство и последующая утилизация солнечных батарей загрязняет природу ничуть не меньше, чем традиционные методы получения электричества. Стоимость яхты составляет, к слову, 4 миллиона евро, а один трансантлантический рейс оценивается в 40 тысяч евро.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Дональд Трамп в своем Twitter назвал Грету Тунберг «счастливой девочкой». У большинства детей и подростков мира нет возможности пересекать океан на построенной по заказу Ротшильдов яхте и выступать перед мировыми лидерами. Ее слова про «украденное детство» – это не более чем слова. У Греты Тунберг было прекрасное детство, насколько оно возможно с синдромом Аспергера – и впереди ее, действительно, ждет замечательное светлое будущее.

Если, конечно, не вмешается природа, как это было в случае с Самантой Смит, чей самолет разбился в непогоду из-за ошибки пилота. Мертвая Грета Тунберг будет ничуть не менее полезна для «борьбы с глобальным потеплением», нежели живая.

Но хочется верить, что у девушки впереди действительно светлое будущее, многие дни и месяцы яхтинга, встречи с единомышленниками, выступления в парламентах и университетах и так далее. Вот только не надо называть это борьбой с глобальным потеплением, а уж тем более «искренним детским протестом». Это проект, причем очень дорогой и очень циничный.

И, конечно, очень не хочется жить в мире победившей мечты Греты Тунберг, в котором вымрут домашние животные, а люди перестанут летать на самолетах и будут перемещаться между континентами на углепластиковых яхтах. Те, у кого на это будут деньги, разумеется.