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24 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Появился новый признак глобального кризиса

Мир может окунуться в новую рецессию в начале 2021 года Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В последние месяцы возникло слишком много сигналов, которые предвещают очередной мировой кризис. Резкое падение экспорта товаров из Южной Кореи сразу на 22% в сентябре является одним из ранних индикаторов надвигающейся рецессии. На важность этого южнокорейского показателя указал в свое время влиятельный экс-управляющий из Goldman Sachs, придумавший термин БРИК.  Подробности...
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Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

Выступление школьницы в ООН было наполнено обличительным пафосомФото: Carlo Allegri/Reuters
Шведская школьница Грета Тунберг выступила в ООН, выкрикивая в лицо собравшимся мировым лидерам тяжелые обвинения – чего стоит только: «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» Почему ее слова воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции, которая разворачивается на глазах у всего мира? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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              Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

              Выступление школьницы в ООН было наполнено обличительным пафосом   24 сентября 2019, 14:06
              Фото: Carlo Allegri/Reuters
              Текст: Антон Крылов

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              Шведская школьница Грета Тунберг выступила в ООН, выкрикивая в лицо собравшимся мировым лидерам тяжелые обвинения – чего стоит только: «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» Почему ее слова воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции, которая разворачивается на глазах у всего мира?

              Анекдоты и карикатуры становятся реальностью с пугающей быстротой. Совсем недавно по Facebook ходила карикатура, на которой было изображено, как менялось понятие «эксперт»: в 80-е годы это был ученый, в нулевые – журналист, в десятые – девочка из Facebook. Кроме того, в начале сентября по соцсетям традиционно прокатываются шутки о том, что политических экспертов скоро станет меньше, потому что они будут заняты в школе.

              Гиперэмоциональное выступление 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг на мировом саммите по климату в Нью-Йорке широко освещалось в СМИ. Смелые обвинения, которые под аплодисменты собравшихся Тунберг бросила прямо в лицо мировым лидерам, разошлись на цитаты: «Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране»... «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» ... Вы говорите только про «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

              Лидеры улыбались и кивали, они были согласны, что лучше бы Грета была в школе. Кроме того, скорее всего, они, как и большинство жителей земного шара, не до конца понимали, почему шведская девочка, ставшая известной потому, что прогуливала школу ради борьбы с изменениями климата, вдруг стала главным ньюсмейкером серьезного взрослого мероприятия и почему ее мнение должно интересовать кого-то, помимо родителей и одноклассников.

              В связи с Гретой Тунберг вспоминают американскую активистку 80-х годов Саманту Смит и ее советскую коллегу Катю Лычёву. Тогда тоже многим было непонятно, почему какая-то американская девочка, а потом какая-то советская девочка едет во вражескую страну и ее там принимают по высшему разряду. Но люди радовались, потому что, во-первых, девочки вели себя искренне, а во-вторых, любая разрядка вызывала положительные эмоции по обе стороны «железного занавеса».

              У Греты Тунберг нет главного, что было у Смит и Лычёвой. Она не выглядит естественно. То, что в их случае выглядело подозрением («наверное, не просто так выбрали именно эту девочку»), в нынешних реалиях превращается в стопроцентную уверенность. Лично Грета, скорее всего, искренна, учитывая ее диагноз. Люди с болезнью Аспергера не склонны к мистификациям и преднамеренной лжи, наоборот, они говорят то, что думают, невзирая на лица.

              А вот то, как Грете помогают путешествовать по международным мероприятиям и выступать на тему изменения климата, производит крайне нехорошее впечатление очень дорогой постановки.

              Например, из Швеции в Нью-Йорк она добиралась на яхте «Малиция II», ранее носившей название «Эдмонд де Ротшильд». Первое название вызвано тем, что заказчиком яхты был глава французской ветви Ротшильдов, бывший работодатель Эммануэля Макрона Бенджамин де Ротшильд.

              Яхта была выбрана, так как Тунберг не летает на самолетах, потому что от них очень большой «углеродный след». На «Малиции II» во время пересечения Атлантики, по требованию Греты, был опечатан дизельный мотор, который должен быть на каждом подобном плавсредстве в целях безопасности.

              Молодец? Ну как сказать. Да, путешествие под парусом не оставляет углеродного следа. Но производство современной яхты из углепластика, не говоря о кевларовых парусах, оставляет довольно серьезный «углеродный след», который экоактивисты почему-то игнорируют. Так же, как они предпочитают не замечать, что производство и последующая утилизация солнечных батарей загрязняет природу ничуть не меньше, чем традиционные методы получения электричества. Стоимость яхты составляет, к слову, 4 миллиона евро, а один трансантлантический рейс оценивается в 40 тысяч евро. 

              Поэтому нет ничего удивительного в том, что Дональд Трамп в своем Twitter назвал Грету Тунберг «счастливой девочкой». У большинства детей и подростков мира нет возможности пересекать океан на построенной по заказу Ротшильдов яхте и выступать перед мировыми лидерами. Ее слова про «украденное детство» – это не более чем слова. У Греты Тунберг было прекрасное детство, насколько оно возможно с синдромом Аспергера – и впереди ее, действительно, ждет замечательное светлое будущее. 

              Если, конечно, не вмешается природа, как это было в случае с Самантой Смит, чей самолет разбился в непогоду из-за ошибки пилота. Мертвая Грета Тунберг будет ничуть не менее полезна для «борьбы с глобальным потеплением», нежели живая.

              Но хочется верить, что у девушки впереди действительно светлое будущее, многие дни и месяцы яхтинга, встречи с единомышленниками, выступления в парламентах и университетах и так далее. Вот только не надо называть это борьбой с глобальным потеплением, а уж тем более «искренним детским протестом». Это проект, причем очень дорогой и очень циничный.

              И, конечно, очень не хочется жить в мире победившей мечты Греты Тунберг, в котором вымрут домашние животные, а люди перестанут летать на самолетах и будут перемещаться между континентами на углепластиковых яхтах. Те, у кого на это будут деньги, разумеется.  


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