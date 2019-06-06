Экологический активизм как новая угроза стране

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти, наконец, из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась –экология. Подробности...

Эйджизм – проклятие России

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Глобализация по-китайски

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            Сергей Мардан

            Экологический активизм как новая угроза стране

            Сергей Мардан
            публицист
            		 6 июня 2019, 21:28

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            Экологический протест имеет давнюю историю. Свой немалый вклад в развал СССР сделала в том числе, и борьба с Байкальским ЦБК, и кампания против поворота северных рек, и протесты против атомных станций. Сегодня совершенно неважна содержательная часть этих историй. Непосредственно бороться с советской властью тогда было невозможно, а вот бороться за все хорошее – позволялось. Но боролись-то все равно с властью, которая этот воздух хотела отравить.

            И все же протестовать против дымящих труб в стране, которая 40 лет назад строила по 300 заводов в год, было вполне логично. Но протест против строительства предприятий в современной России, где промышленное производство растет, мягко говоря, небыстро, выглядит сегодня, как театр абсурда.

            «Экологические» протесты имеют широкую географию.  

            В Челябинской области в 2016 году начались протесты против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Участвовал в них и Алексей Навальный. Хотя речь идет о 1200 новых рабочих мест, главного оппозиционера страны это не смутило. В Асбесте Свердловской области оппозиция блокирует строительство завода сурьмяных концентратов. На Кузбассе – открытие новых угольных разрезов. Но апофеозом абсурда этой борьбы стала история со строительством завода «Титан-Полимер» в Пскове. О компетентности протестующих я вообще не говорю. Она и не предполагалась. 

            Более депрессивный регион, чем Псковская область, трудно себе представить. Область занимает по итогам прошлого года 71 место в рейтинге социально-экономического развития. Ниже только Осетия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Республика Алтай – то есть регионы, где вообще не осталось никакой промышленности. Из собственно «русских» областей беднее Псковской – только Костромская область.

            Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

            Не уехавший до сих пор в Москву или Санкт-Петербург местный житель, по идее, должен радоваться любому инвестору, который что-то вкладывает в местное производство. Не в открытие магазинов «Магнит» и «Красное и Белое», а именно производство, чтобы было много рабочих мест и местные же налоги.

            В город подтянулись команда Навального и прочая профессиональная оппозиция. Строительство завода стало отличным способом расшевелить тихую провинциальную жизнь. Современный завод, который должен производить самую разнообразную полимерную продукцию, в том числе для медицины, даст совокупно 2000 рабочих мест и тонны налогов в пустой городской бюджет, активисты Навального представляют жителям как дымящего ядовитого монстра.

            Да бог с ней, с химией. Это любимая нашим народом фобию и логике она не поддаётся, но меня восхитили цифры псковского городского бюджета.

            На предоставление жилья детям-сиротам бюджет выделяет в 2019 году 85 млн. руб. На ремонт плавательного бассейна – 2 млн. руб. (хотя я не понимаю, что можно отремонтировать за 2 миллиона). 600 тыс. руб. – на велодорожки. На всю городскую дорожную сеть выделяется 631 млн. руб. При этом местные налоговые платежи новым производством должны составить 3 млрд. руб. за 5 лет, а общих налоговых платежей – 11 млрд. руб. Областной центр, который может себе позволить 600 тысяч на велодорожки, не может себе позволить отказаться от 14 миллиардов налоговых поступлений. Но «активисты» пытаются убедить его в обратном.

            Мы привыкли завидовать Китаю. И «патриоты», и «либералы» все время с тоской оглядываются на восток. Китай смог сделать то, что уже 30 лет не получается у нас. Расти на 8% в год, богатеть, стать за четверть века второй космической и технологической державой. Китайцы построили тысячи современных заводов. Китайцы построили десятки новых отраслей, которых у них ранее не существовало. Китайцы сегодня производят все и для всех. На построенных заводах и тех, которые ежедневно строятся.

            Величайшей ценностью для России должен стать промышленник. Коворкингов на 140 миллионов человек не хватит. И даже нефти не хватит. Если этим миллионам негде будет работать, страна в конце концов развалится как глиняный сарай в калмыцкой степи.

            Снисходительно смотреть на активность девочки Греты, которая борется против изменения климата, может себе позволить Германия, Рурская область которой, как и 50 лет назад, покрыта плотной сетью больших и малых промышленных предприятий и электростанций. Бывшие промышленные зоны в России давно превратились в лучшем случае в торговые и офисные центры, а в основном – в руины.

            Деиндустриализация России имеет черты национальной катастрофы. Эта угроза для нас сегодня не менее острая, чем в 1929 году. К счастью, мы пока не очень ярко, но наблюдаем обратный процесс – реиндустриаизации. Радует, например, что объемы инвестиций в промышленность в прошлом году впервые превысили объемы инвестиций в сырьевые отрасли.

            За 28 лет страна утратила целые отрасли промышленности, начиная от производства электрических ламп до промышленного инжиниринга. Вместе с ними исчезли и научные школы. Так что, если кому захочется порассуждать про постиндустриальную и цифровую эпоху, покажите ему бывшие здания КБ им. Туполева или НИИ «Гидропроект» (где создавались все советские ГЭС). Это сегодня просто недвижимость.

            Протестовать против строительства новых и восстановления старых промышленных предприятий в России сегодня может только открытый враг. Именно так и нужно к нему относиться. 


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