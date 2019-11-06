Господство либералов разваливает Канаду

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Как Шойгу изменил российскую армию

Сергей Шойгу провел реальную реформу Российской армииФото: Геодакян Артем/ТАСС
Семь лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу стал министром обороны России. В отличие от поздравлений, которые государственный деятель получает в свой день рождения, годовщины пребывания на должности обычно оценивают совсем иначе – по успехам или неудачам человека в качестве руководителя. Каковы же итоги деятельности Шойгу? Подробности...
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Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

Возведение Берлинской стены стало для многих немцев настоящей трагедиейФото: Stackelberg/DPA/Global Look Press
Посол ФРГ в Грузии Хуберт Кнырш предъявил России морально-этическую претензию, сравнив обустройство границы Южной Осетии с постройкой Берлинской стены. Очевидно, что такое сравнение недопустимо и оскорбительно. Но оскорбляет оно не Москву и не южных осетин. Оно оскорбляет Германию и немецкий народ. Историческая справедливость в буквальном смысле разменяна на хинкали. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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    Аромат легалайза проституции

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

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          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

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              Господство либералов разваливает Канаду

              Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионов   6 ноября 2019, 16:30
              Фото: Peter Pawlowski/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло?

              Канадские Прерии – так называют две самых процветающих провинции Канады, Альберту и Саскачеван. Они расположены на юго-западе страны, богаты нефтью, располагают процветающим агропромом, поколениями голосуют за консерваторов и привыкли наслаждаться экономическим ростом даже в трудные для других провинций времена. В глазах восточных канадцев жители Прерий – заевшиеся недалекие мещане, чуждые ценностям глобализма и либерализма.

              Идеи сецессии овладевают умами жителей Альберты и Саскачевана регулярно. Причем приступы сепаратизма всегда случаются на фоне экономических кризисов. Во время Великой депрессии правительство Альберты продвигало идею социального кредита, федеральное правительство было резко против. Жители Альберты уже были готовы «на выход с вещами». В 1970–1980-е всплеск сепаратистских настроений вызвало падение мировых цен на нефть.

              Сегодня идея отделиться от Оттавы вновь привлекает жителей Альберты и Саскачевана. Непосредственным поводом к их возмущению стали результаты выборов, прошедших в стране в 2019 году. Несмотря на безоговорочную победу консерваторов в Прериях (поддержка правящей партии здесь была около 10%), Либеральная партия вновь умудрилась, хоть и с минимальным отрывом, выиграть федеральные парламентские выборы. В блоке с другой партией она планирует сформировать свое правительство. А во главе его опять оказывается бессменный лидер либералов Джастин Трюдо.

              Избиратели Альберты и Саскачевана видят, что консерваторы вновь оттеснены от власти. Еще несколько лет правительство Трюдо будет продвигать чисто либеральную повестку. И дело не только в том, что она противоречит всем жизненным интересам жителей Прерий. Всемогущий клан Трюдо заметно утомил канадскую публику своей несменяемостью. Эта семья десятилетиями демонстрирует, насколько зацементированы социальные лифты в политической жизни Канады.

              Либеральная партия, видными членами которой были Трюдо, правила Канадой с небольшими перерывами практически всю вторую половину XX века. Почти 16 лет премьер-министром страны был Пьер-Эллиот Трюдо. После короткого пребывания в оппозиции партия вновь вернулась к власти – на этот раз под руководством старшего сына Пьера-Эллиота, Джастина Трюдо. И вот он опять будет премьер-министром страны. Поневоле возникает впечатление, что высший пост в стране банально передается по наследству.

              Вместе с ним по наследству переходят и экономические проблемы. За время правления старшего Трюдо государственный долг Канады вырос в семь раз. За первые три года пребывания у власти Трюдо-младшего дефицит бюджета увеличился с нуля до 18 миллиардов долларов.

              На эти неприятные параллели наложился коррупционный скандал, показывающий, как тесно переплетены политические и бизнес-интересы клана Трюдо. Сегодня Трюдо-младшего обвиняют в том, что он пытался спасти от уголовного преследования инженерно-строительную фирму SNC-Lavalin, которую обвиняют в даче взяток с целью получения выгодных контрактов в Ливии.

              SNC-Lavalin не простая фирма. Это одна из старейших и богатейших корпораций Квебека. Ее руководство всегда представлено в совете директоров семейного Фонда Трюдо. Отношения семьи политиков с этими бизнесменами насчитывают уже десятки лет и развиваются на взаимовыгодной основе.

              Интересно, что, поддерживая квебекский бизнес даже ценой своей репутации, Трюдо делает все, чтобы разрушить бизнес Альберты.

              Все законы, принятые правящей Либеральной партии в последние годы, сокращают государственные инвестиции в нефтедобычу и разработку новых скважин, облагают нефтяников непосильными налогами и всячески препятствуют развитию крупнейшего проекта провинции – трубопровода Trans Mountain, в строительство которого уже вложено более четырех миллиардов долларов.

              На политические разногласия накладываются глубокие культурные различия. Альберту презрительно называют «канадским Техасом», намекая и на богатство, и на отсталость жителей провинции. В свою очередь англоязычные жители Прерий с подозрением относятся к франкоговорящим провинциям и их либеральной повестке, включающей легализацию марихуаны и борьбу за права ЛГБТ.

              Та же нефтедобыча становится не просто предметом экономических споров, но остро политическим вопросом. Глобалисты из восточных провинций готовы насмерть драться за закрытие нефтяных скважин западных регионов. В разгар парламентских выборов в Оттаве и Монреале прошли демонстрации за сокращение выбросов углекислого газа и против глобального потепления. Однозначными виновниками изменения климата в Канаде давно назначены нефтяники.

              Эти демонстрации в стиле незабвенной Греты Тунберг отнюдь не были стихийными. В них приняло участие от 350 до 500 тысяч человек. В госучреждениях, школах и университетах был объявлен выходной, общественный транспорт работал бесплатно. В шествиях приняли участие все ведущие политики страны – за исключением консерваторов, представляющих интересы западных избирателей.

              Активисты из восточных провинций регулярно атакуют нефтяные скважины Альберты, требуя их немедленного закрытия. Недавно на одной из таких акций полиция задержала в числе протестантов мэра Ванкувера Кеннеди Стюарта.

              Это постоянное давление со стороны своих же сограждан вместе с падением мировых цен на нефть медленно, но уверено добивает экономику Альберты и Саскачевана. Дополнительные трудности создает торговая война США с Китаем. Боясь ненадежности канадских поставщиков, китайцы начинают расторгать договоры с местными фермерами, предпочитая закупать сою и пшеницу в Южной Америке. Сельхозпроизводители западных провинций не могут продать выращенный урожай. А когда местные жители пытаются донести свои тревоги до Оттавы, голосуя за консерваторов, их все равно никто не слышит. Программа правительства Либеральной партии предполагает дальнейшее сокращение нефтедобычи и переключение с традиционного агропрома на выращивание марихуаны – ее легализацию Трюдо считает своим главным вкладом в борьбу с экономической депрессией.

              Согласно соцопросам, за последние 10 лет число жителей Альберты, не имеющих накоплений и живущих «от получки до получки», выросло с 29% до 50%. 60% полагают, что переживают худшую экономическую ситуацию в своей жизни. С 46% до 9% снизилось число тех, кто верит, что федеральное правительство сможет помочь местным жителям.

              Массовое разочарование в политике Трюдо и Либеральной партии заставило канадских «западенцев» массово проголосовать за консерваторов.

              А когда стало понятно, что либералы вновь пришли к власти, население провинций всерьез задумалось об отделении от Канады.

              Идея Wexit (по аналогии с Brexit это «отделение Западной Канады») возникла в соцсетях уже в ночь после парламентских выборов 21 октября. Группа «сепаратистов» в «Фейсбуке» уже насчитывает несколько сот тысяч человек. Хэштеги #sascseparation и #albertaseparation заполнили канадский «Твиттер». Сторонники Wexit проводят свои собрания в Эдмонтоне и других городах Альберты. Канадские сенаторы планируют создать «кокус» по вопросу отделения Западной Канады – а это первый шаг на пути создания полноценной политической партии западных сепаратистов.

              Как положено сепаратистам, жители западных провинций наперебой вычисляют, сколько именно налогов они переплачивают в федеральный бюджет. По данным некоторых экспертов, только на развитие ненавистного франкофонного Квебека Альберта за последние 58 лет потратила 476 миллиардов долларов. Неизвестно, какими фактами это подтверждается, но тема денежных претензий к центру – это классическая «фишка» всех сепаратистов в мире.

              Еще недавно Канада выглядела островком процветания, на котором прелести капитализма смягчались основательной соцподдержкой граждан. Американцы либеральных убеждений, разочаровавшись в жизни на родине после победы Трампа, массово собирались эмигрировать в Канаду. Однако сегодня и здесь приближающийся мировой кризис разделил страну на две неравные части, которые находятся в состоянии латентной гражданской войны друг с другом.

              Джастину Трюдо будет нелегко решить проблему внезапно воскресшего западного сепаратизма. Тем более что параллельно напомнил о себе и сепаратизм франкофонных провинций. Сразу в три раза увеличил свое присутствие в парламенте «Квебекский блок» – партия, ратующая за независимость Квебека.


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