Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о роспуске парламента перед запланированными на 21 октября выборами.

«Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября», – цитирует Трюдо ТАСС.

Премьер по традиции прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве с просьбой распустить национальный парламент. В Канаде стартовала 43-я предвыборная кампания.

Ранее Трюдо заявил, что Россия не сможет вернуться в G7 из-за действий на Украине и в других частях мира.