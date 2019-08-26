Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8

Россия не может стать полноправным партнером «Большой семерки» из-за действий на Украине и в других частях мира, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

«G7 – это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников», – передает его слова ТАСС.

После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России. СМИ также сообщило, что это предложение поссорило президента США Дональда Трампа с остальными членами «семерки».

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