Иран открыл воздушное пространство впервые с конца февраля

Власти Ирана открыли воздушное пространство и возобновили работу ряда аэропортов

Tекст: Мария Иванова

Исламская Республика возобновила обслуживание воздушных судов, передает РИА «Новости». Местная организация гражданской авиации подтвердила снятие ограничений на полеты.

«В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в семь часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», – отмечается в заявлении ведомства.

Масштабные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек, однако 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели.

Прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боев, США начали блокаду иранских портов, а международные посредники пытаются организовать новый раунд диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти исламской республики ранее закрыли воздушное пространство страны на неопределенный срок из-за атак Израиля.

Экспертные группы США и Ирана на прошлой неделе завершили первый этап очных консультаций в Исламабаде.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о возможности скорого сворачивания военной операции.