Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.10 комментариев
Иран открыл воздушное пространство впервые с конца февраля
Власти Ирана открыли воздушное пространство и возобновили работу ряда аэропортов
Тегеран снял ограничения на полеты гражданской авиации, действовавшие с конца февраля на фоне резкого обострения военного конфликта с США и Израилем.
Исламская Республика возобновила обслуживание воздушных судов, передает РИА «Новости». Местная организация гражданской авиации подтвердила снятие ограничений на полеты.
«В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в семь часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», – отмечается в заявлении ведомства.
Масштабные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек, однако 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели.
Прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боев, США начали блокаду иранских портов, а международные посредники пытаются организовать новый раунд диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти исламской республики ранее закрыли воздушное пространство страны на неопределенный срок из-за атак Израиля.
Экспертные группы США и Ирана на прошлой неделе завершили первый этап очных консультаций в Исламабаде.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о возможности скорого сворачивания военной операции.