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    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    23 комментария
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    105 комментариев
    2 июля 2025, 10:19 • Новости дня

    Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Документ был одобрен парламентом Ирана 25 июня и утвержден Советом стражей конституции 26 июня. Закон стал обязательным к исполнению сразу после подписания президентом. Прекращение взаимодействия с МАГАТЭ разрывает официальный канал контроля и мониторинга иранской ядерной программы международными организациями, передает ТАСС.

    Накануне иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

    Комментарии (5)
    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    1 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне волны новых дел о шпионаже в Израиле задержали супругов, у которых обнаружили переписку с предполагаемым иранским куратором, сообщает Ynetnews.

    Пара из города Раанана была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, передает Ynetnews.

    В совместном заявлении полиции и службы Shin Bet отмечается, что задержанным около 30 лет, и они были арестованы в понедельник.

    Следователи изъяли у них телефоны и компьютеры, а также нашли переписку, предположительно связанную с иранским куратором. Полиция намерена ходатайствовать о заключении пары под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.

    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля.

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    29 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Иран заявил о возможности возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран может восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии при условии, что организация начнет соблюдать свои обязательства, передает РИА «Новости». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил об этом в интервью телеканалу CBS.

    Иравани подчеркнул, что сейчас сотрудничество приостановлено, поскольку, по мнению Тегерана, агентство не выполнило свои договоренности. Он заявил: «Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило свои обязательства. Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество будет приостановлено. Но как только это будет сделано, мы можем возобновить нашу совместную работу».

    Власти Ирана неоднократно критиковали МАГАТЭ за предвзятый подход и несоблюдение договоренностей в рамках совместных программ по ядерной тематике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    1 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

    Стало известно о прекращении контактов иранских служб с МАГАТЭ после разрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Иранские регулирующие органы больше не принимают звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Это произошло после того, как страна официально прекратила сотрудничество с организацией.

    Два неназванных чиновника подтвердили, что контакт между службой по надзору ООН и иранскими регуляторами был полностью прерван.

    Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ, который начал работать с 13 июня, продолжает попытки связаться с коллегами в Иране, однако обмен информацией также был остановлен.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: «Желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел».

    Арагчи пояснил, что парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, так как гендиректор агентства участвовал в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад были официально решены все вопросы по ядерной программе.

    Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в создании тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики и авиабазы.

    Иран отверг обвинения и нанес ответные удары. В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к ним присоединились США, осуществив разовую атаку в ночь на 22 июня.

    В ответ Иран 23 июня нанес ракетный удар по базе США в Катаре и заявил, что не намерен продолжать эскалацию. Позже Дональд Трамп выразил надежду на снижение напряженности и сообщил о перемирии между Израилем и Ираном, которое должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США.

    Амир-Саид Иравани заявил, что обогащение урана в Иране никогда не прекратится, и добавил, что страна готова к переговорам, но не к капитуляции. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

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    29 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    На территории НПЗ на северо-западе Ирана произошел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв резервуара с азотом произошел на территории строящегося блока тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, в результате аварии окрестности НПЗ накрыл густой дым. Отмечается, что причиной появления дыма стало именно происшествие на объекте, связанное с утечкой и взрывом азота, передает ТАСС.

    17 июня в столице Восточного Азербайджана, городе Тебризе на северо-западе Ирана, были слышны два взрыва.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

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    29 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о новых шансах для освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что успех против Ирана создал условия для решения вопроса с заложниками и разгрома ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о новых перспективах после победы над Тегераном, передает ТАСС. По словам израильского лидера, устранены две ключевые угрозы – иранская ядерная программа и производство баллистических ракет. Нетаньяху подчеркнул: «Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников».

    Глава кабмина добавил, что Израилю еще предстоит решить вопрос с Газой и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Премьер выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.

    Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на появление новых региональных возможностей, подразумевая возможную нормализацию отношений Израиля с рядом стран Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

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    29 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    «Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что  ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    30 июня 2025, 00:43 • Новости дня
    Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».

    Представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что его страна имеет право обогащать уран и «никогда не прекратит» делать это.

    «Обогащение урана – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», – сказал Иравани в интервью CBS News.

    Он добавил, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция – это не переговоры, это диктует политику в отношении нас».

    «Тегеран готов к переговорам, но после агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом», – добавил он.

    Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства в отношении Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения.

    Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам.

    На вопрос ведущей CBS News, осудит ли Иравани призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, дипломат ответил, что осудит.

    «Никакой угрозы нет», –  повторил Ирвани, признав, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Трамп пообещал отменить санкции при мирном поведении Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пересмотреть санкционный режим в случае, если Иран проявит миролюбие и прекратит опасные действия.

    Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что готов снять санкции с Ирана, если Тегеран проявит готовность к миру и воздержится от действий, угрожающих безопасности.

    «Если они смогут быть мирными и показать нам, что больше не будут причинять вреда, я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», – сказал Трамп. По его словам, решение о возможной отмене ограничительных мер будет зависеть от поведения Ирана в будущем.

    Президент США отметил, что подобное развитие событий способно кардинально изменить ситуацию вокруг Ирана и улучшить отношения между странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

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    30 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.

    Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».

    Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Катар включился в переговоры США и Ирана по ядерному досье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доха в настоящее время участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, сообщил советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Сейчас Катар участвует в этом процессе, участвует активно, контакты со сторонами проходят практически на ежедневной основе», – заявил аль-Ансари на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах переговоров с Ираном.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал, что Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, однако настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.

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    1 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    WSJ: Удары США и Израиля подтолкнули Иран к созданию ядерного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обсуждения ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране часть иранского руководства рассматривает возможность разработки собственного атомного оружия как средство сдерживания, сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

    Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что удары США и Израиля по иранским ядерным объектам могут подтолкнуть Тегеран к созданию собственного ядерного оружия.

    Как передает ТАСС, бывший участник американской делегации по ядерной сделке с Ираном Алан Эйр заявил: «Парадоксальным образом мы еще больше убедили иранцев в необходимости создать ядерное оружие». Он отметил, что иранские власти сейчас размышляют о пересмотре оборонительной стратегии.

    По данным WSJ, часть иранского политического руководства считает, что только обладание атомной бомбой способно сдержать новые военные удары со стороны США и Израиля. Эксперты издания полагают, что у Ирана есть все необходимые ресурсы для продолжения обогащения урана, однако сроки возможного создания атомной бомбы определить сложно.

    С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера Али Хаменеи, запрещающая производство ядерного оружия. Официальные власти страны не раз подчеркивали отсутствие намерений создавать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social разместил заявление главы Пентагона Пита Хегсета, чтобы убедить общественность в полном разгроме ядерной программы Ирана.

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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