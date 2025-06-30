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США предложили Ирану возобновление переговоров по ядерной программе
Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, однако настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал о позиции США в интервью Би-би-си, передает ТАСС. Представитель Тегерана подчеркнул, что Вашингтон выразил готовность к переговорам, однако никаких договоренностей о сроках или формате обсуждения пока не достигнуто.
«Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе ведения переговоров», – заявил Тахт-Раванчи.
В отдельном заявлении дипломат отметил, что Иран ожидает от США гарантий, что на время переговоров не произойдет новых проявлений агрессии против исламской республики. По его словам, Тегеран хочет получить четкий ответ относительно возможности повторения подобных действий в ходе диалога по ядерному вопросу.
Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.