  • Новость часаЭксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Самый вероятный кандидат на должность главы Офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава Офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    30 июня 2025, 11:51 • Новости дня

    США предложили Ирану возобновление переговоров по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, однако настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал о позиции США в интервью Би-би-си, передает ТАСС. Представитель Тегерана подчеркнул, что Вашингтон выразил готовность к переговорам, однако никаких договоренностей о сроках или формате обсуждения пока не достигнуто.

    «Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе ведения переговоров», – заявил Тахт-Раванчи.

    В отдельном заявлении дипломат отметил, что Иран ожидает от США гарантий, что на время переговоров не произойдет новых проявлений агрессии против исламской республики. По его словам, Тегеран хочет получить четкий ответ относительно возможности повторения подобных действий в ходе диалога по ядерному вопросу.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

    Комментарии (7)
    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    В парламенте Ирана назвали причину запрета главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    По его словам, решение Ирана связано с обнаружением секретных данных о ядерных объектах в документах, полученных от израильского режима, пишет агентство Mehr.

    «Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые США ведут против иранского народа. В основе этой вражды лежат не ракеты или ядерная программа, а народ Ирана. США боятся 90-миллионной нации с семи тысячелетней цивилизацией, которая не допустит американского господства в регионе», – заявил Хаджи Бабаи.

    Вспоминая первые дни войны, он сказал, что враг пытался убить иранских командиров, чтобы дестабилизировать систему управления, точно так же, как они сделали это 28 июня 1981 года, когда они убили аятоллу Бехешти и представителей судебной власти, а позже убили президента Раджаи.

    «Враг считает, что Ираном нельзя управлять и он должен быть раздроблен. Они стремятся разжечь этническую напряженность и ошибочно полагают, что 70%  иранского населения встанут на их сторону», – заключил он.

    Перемирие и прекращение огня, которое вступило в силу 24 июня, привело к прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    28 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о работе строительных бригад в районе ядерного объекта в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    На месте авиаудара США по ядерному объекту Ирана в Фордо замечены строительные машины, занятые восстановлением поврежденной территории, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

    Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на территории объекта. Работа ведется «около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом», передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Также на спутниковых снимках видно восстановление подъездных дорог к объекту и грунтовой дороги, ведущей к лаборатории. Издание отмечает, что восстановительные работы проводятся через «пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ выразили сомнения в полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что инфраструктура на объекте Фордо лишь незначительно пострадала после атак США. По заявлению властей США  американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам нанесен «монументальный» ущерб.

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    28 июня 2025, 11:52 • Новости дня
    CNN: США не стали применять бомбы GBU-57 по Исфахану

    Tекст: Александра Юдина

    Армия США не использовала противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в Исфахане, сообщает канал CNN.

    Причиной отказа стала значительная глубина расположения объекта, что делало применение такого вооружения неэффективным, передает РИА «Новости».

    CNN передает, что такое объяснение дал председатель объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн на закрытом брифинге для законодателей.

    По данным трех источников, присутствовавших на брифинге, и еще одного проинформированного, Кейн отметил недостаточную эффективность бомб GBU-57 против данного объекта.

    Как уточняет телеканал, по объекту в Исфахане был нанесен только ракетный удар крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с американской подлодки. Чиновники США считают, что на этом объекте находится примерно 60% запасов обогащенного урана Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

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    27 июня 2025, 14:21 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    В видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета Пезешкиан заявил, что 13 июня Израиль и США совершили вооруженные атаки на объекты мирной ядерной программы Ирана, находящиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии, что стало «грубым нарушением всех международных правил и непоправимым ударом по статусу режима нераспространения», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что инцидент произошел на фоне непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Пезешкиан призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ «более ответственно относиться к агрессорам и поджигателям войны».

    Издание Times of Israel писало, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии после недавних атак.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

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    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

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    29 июня 2025, 02:27 • Новости дня
    NBC узнал о переговорах спецпосланника Уиткоффа с Ираном по возможному соглашению

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может провести переговоры с иранскими представителями в ближайшие дни, чтобы попытаться договориться о заключении соглашения по ядерной программе.

    «Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры о возможном соглашении с Ираном, чтобы попытаться прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», – узнал NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    29 июня 2025, 06:28 • Новости дня
    Гросси допустил способность Ирана вскоре возобновить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    «Мощности, которые у них есть, их достаточно. Они могут, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше этого. Но, как я сказал, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет», – сказал он в интервью CBS News.

    Гросси пояснил, что достоверных данных разведки или военных сведений нет, есть данные о некоем ущербе, но насколько он сильный?

    «У Ирана там есть мощности; промышленные и технологические мощности. Так что если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это значит снова мы должны вернуться к столу переговоров и найти технически обоснованное решение. В противном случае, это снова ударит по нам, в плане ситуации, которая не очень хорошо прояснена», – отметил глава МАГАТЭ.

    Гросси отметил, что подтверждений о том, что Иран работает над ядерным оружием нет, хотя много раз специалистов агентства призывали в своих отчетах указать именно это, но Гросси не позволял, так как доказательств этому никто не видел.

    «Мы их не видели, не видели программ, которые были бы на это направлены, в то же время они не отвечали на очень важные вопросы, которые требовали решения», – сказал он.

    Говоря о 400 кг высокообогащенного урана он сообщил, что есть основания полагать, будто угрожая отомстить за авиаудары, Иран будет применять что-то из остатков этого материала, но существует ли он, не известно.

    «Мы не знаем, где может быть этот материал: попал ли он под удары за те 12 дней или был вовремя спрятан или вывезен. В какой-то момент это должно быть разъяснено, иначе мы получим еще одну проблему, которая будет висеть над нашими головами, поэтому я и призываю Иран позволить нашим инспекторам как можно скорее продолжить свою важную работу», – подчеркнул Гросси.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    27 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».

    Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.

    Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.

    Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.

    Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.

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    29 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Иран заявил о возможности возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран может восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии при условии, что организация начнет соблюдать свои обязательства, передает РИА «Новости». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил об этом в интервью телеканалу CBS.

    Иравани подчеркнул, что сейчас сотрудничество приостановлено, поскольку, по мнению Тегерана, агентство не выполнило свои договоренности. Он заявил: «Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило свои обязательства. Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество будет приостановлено. Но как только это будет сделано, мы можем возобновить нашу совместную работу».

    Власти Ирана неоднократно критиковали МАГАТЭ за предвзятый подход и несоблюдение договоренностей в рамках совместных программ по ядерной тематике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    27 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана

    WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).

    Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.

    Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.

    WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.

    В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.

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