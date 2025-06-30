США предложили Ирану возобновление переговоров по ядерной программе

Гросси допустил способность Ирана вскоре возобновить обогащение урана

Tекст: Ирма Каплан

«Мощности, которые у них есть, их достаточно. Они могут, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше этого. Но, как я сказал, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет», – сказал он в интервью CBS News.

Гросси пояснил, что достоверных данных разведки или военных сведений нет, есть данные о некоем ущербе, но насколько он сильный?

«У Ирана там есть мощности; промышленные и технологические мощности. Так что если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это значит снова мы должны вернуться к столу переговоров и найти технически обоснованное решение. В противном случае, это снова ударит по нам, в плане ситуации, которая не очень хорошо прояснена», – отметил глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что подтверждений о том, что Иран работает над ядерным оружием нет, хотя много раз специалистов агентства призывали в своих отчетах указать именно это, но Гросси не позволял, так как доказательств этому никто не видел.

«Мы их не видели, не видели программ, которые были бы на это направлены, в то же время они не отвечали на очень важные вопросы, которые требовали решения», – сказал он.

Говоря о 400 кг высокообогащенного урана он сообщил, что есть основания полагать, будто угрожая отомстить за авиаудары, Иран будет применять что-то из остатков этого материала, но существует ли он, не известно.

«Мы не знаем, где может быть этот материал: попал ли он под удары за те 12 дней или был вовремя спрятан или вывезен. В какой-то момент это должно быть разъяснено, иначе мы получим еще одну проблему, которая будет висеть над нашими головами, поэтому я и призываю Иран позволить нашим инспекторам как можно скорее продолжить свою важную работу», – подчеркнул Гросси.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.