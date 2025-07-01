Иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

Стало известно о прекращении контактов иранских служб с МАГАТЭ после разрыва

Tекст: Денис Тельманов

Иранские регулирующие органы больше не принимают звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Это произошло после того, как страна официально прекратила сотрудничество с организацией.

Два неназванных чиновника подтвердили, что контакт между службой по надзору ООН и иранскими регуляторами был полностью прерван.

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ, который начал работать с 13 июня, продолжает попытки связаться с коллегами в Иране, однако обмен информацией также был остановлен.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: «Желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел».

Арагчи пояснил, что парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, так как гендиректор агентства участвовал в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад были официально решены все вопросы по ядерной программе.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в создании тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики и авиабазы.

Иран отверг обвинения и нанес ответные удары. В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к ним присоединились США, осуществив разовую атаку в ночь на 22 июня.

В ответ Иран 23 июня нанес ракетный удар по базе США в Катаре и заявил, что не намерен продолжать эскалацию. Позже Дональд Трамп выразил надежду на снижение напряженности и сообщил о перемирии между Израилем и Ираном, которое должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США.

Амир-Саид Иравани заявил, что обогащение урана в Иране никогда не прекратится, и добавил, что страна готова к переговорам, но не к капитуляции. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.