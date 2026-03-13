Власти Владивостока пообещали не сносить памятник Солженицыну

Власти Владивостока отказались сносить памятник Солженицыну

Tекст: Тимур Шайдуллин

Памятник писателю Александру Солженицыну на набережной Владивостока не будут сносить, его планируют перенести в другое место, пишет RT со ссылкой на мэрию города.

Ранее в ряде местных СМИ и интернет-пабликов появлялась информация о якобы готовящемся демонтаже монумента. Однако власти уточнили, что речь идет только о переносе.

«Решение о переносе принял Совет по культуре и искусству из-за того, что скульптура не подходит для этого места по тематике. Памятник теперь будет находиться в сквере Веры и Надежды», – говорится в сообщении RT.

Монумент был установлен на набережной в 2015 году. За это время памятник несколько раз подвергался нападениям вандалов.

Ранее президент Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Наталие Солженицыной. До этого Путин отмечал, что Александр Солженицын был истинным патриотом России и националистом в цивилизованном смысле этого слова.



