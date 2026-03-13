Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Власти Владивостока отказались сносить памятник Солженицыну
Памятник писателю Александру Солженицыну на набережной Владивостока не демонтируют, монумент перенесут в другое место из-за тематических соображений, сообщили в мэрии города.
Памятник писателю Александру Солженицыну на набережной Владивостока не будут сносить, его планируют перенести в другое место, пишет RT со ссылкой на мэрию города.
Ранее в ряде местных СМИ и интернет-пабликов появлялась информация о якобы готовящемся демонтаже монумента. Однако власти уточнили, что речь идет только о переносе.
«Решение о переносе принял Совет по культуре и искусству из-за того, что скульптура не подходит для этого места по тематике. Памятник теперь будет находиться в сквере Веры и Надежды», – говорится в сообщении RT.
Монумент был установлен на набережной в 2015 году. За это время памятник несколько раз подвергался нападениям вандалов.
Ранее президент Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Наталие Солженицыной. До этого Путин отмечал, что Александр Солженицын был истинным патриотом России и националистом в цивилизованном смысле этого слова.