Tекст: Ольга Иванова

ЕС должны беспокоить не экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы, а санкции Евросоюза на китайские компании за нормальные торговые отношения с Россией, говорится в редакционной статье China Daily, передает ТАСС.

Газета отмечает, что инициатива Евросоюза по снижению зависимости от китайского сырья стала ответом на рост недоверия между Пекином и Брюсселем. По мнению издания, действия Евросоюза ведут к ослаблению партнерства в то время, когда необходимо его укреплять. В статье подчеркивается необходимость сотрудничества и взаимного уважения между Китаем и ЕС на фоне глобальных вызовов.

В тексте говорится, что критика Урсулы фон дер Ляйен в адрес мер Пекина по контролю за экспортом редкоземельных металлов и аккумуляторов основана на неверном толковании подходов китайских властей. «Недавнее решение Китая усовершенствовать свою систему экспортного контроля в отношении некоторых редкоземельных элементов является законным, оправданным и ответственным шагом, принятым в полном соответствии с международной практикой. Эти меры являются не «запретом на экспорт», а разумным контролем, направленным на обеспечение того, чтобы эти стратегически важные материалы использовались в соответствии с обязательствами Китая в области глобальной безопасности», – говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что экспортный контроль не направлен против отдельных стран, а доступ для законного использования может быть обеспечен после лицензирования. Все торговые партнеры, включая Евросоюз, были своевременно уведомлены через официальные каналы. Вместе с тем, China Daily заявляет, что ЕС должна больше тревожить собственная политика антисубсидийных тарифов и ограничения против китайских компаний из-за их сотрудничества с Россией, которые оказывают негативное влияние на экономические отношения Пекина и Брюсселя.

Также в статье отмечено, что концепция «стратегической автономии» Евросоюза на деле означает отход от диалога с Китаем вместо баланса влияния между Брюсселем и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запустила новый проект по диверсификации источников сырья для европейской промышленности. Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите ЕС заявил, что введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью.