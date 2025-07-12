Глава Бундесвера признала нехватку времени для оснащения армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бундесверу не хватает времени для полного оснащения на случай возможного конфликта, заявила глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Аннетт Леник-Эмден, передает ТАСС. Она отметила, что ее ведомство должно обеспечить полную готовность войск к 2028 году, чтобы ВС ФРГ могли пройти необходимую подготовку для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Леник-Эмден добавила: «По этой причине мы должны обеспечить Бундесвер всем необходимым оборудованием к 2028 году, чтобы войска могли пройти достаточную подготовку к чрезвычайным ситуациям».

По ее словам, управление сталкивается с нехваткой времени, что приводит к задержкам закупок, а также с трудностями в поставках вооружений от оборонной промышленности. Леник-Эмден подчеркнула, что армии ФРГ остро не хватает обмундирования, средств защиты и современных штурмовых винтовок. Ведомство готовится к расширению численности Бундесвера до 460 тыс. военнослужащих и резервистов, запланированному министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, и уже ведет переговоры с промышленностью.

Материально-технические проблемы испытывают все виды вооруженных сил Германии. Инспектор сухопутных войск ФРГ Альфонс Маис ранее отмечал, что оснащение армии не улучшилось с 2022 года, когда был создан специальный фонд в 100 млрд евро на модернизацию Бундесвера. Он также признавал, что армия ФРГ уязвима для атак с применением беспилотников.

На фоне обсуждений усиления вооружений, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила финансирование Германией дальнобойного вооружения для ВСУ. Она заявила: «Тот факт, что Украина теперь может атаковать внутренние районы России с помощью оружия, финансируемого Германией, является новым уровнем эскалации, который еще больше приближает нас к горячей войне с Россией». Политик считает это «опасным безумием» и следующим шагом к большой европейской войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение засекретить данные о поставках оружия на Украину. Германия отказалась поставлять Украине ракеты Taurus. Британия и Германия анонсировали выделение 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения на Украину.