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Создатели сериала «Южный парк» заявили о «смене его названия» из-за Трампа
Мультсериал «Южный парк» сменил название из-за Трампа
Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун во вторник объявили, что, возможно, сериал в новом сезоне изменит название на «Южная Америка».
«Вдохновленные смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный парк» на «Южная Америка». Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount – капитуляция Skydance», – приводит Hollywood Reporter выдержку из пресс-релиза.
Журнал уточняет, что в релизе были представлены некоторые иллюстрации в 29-м сезоне «Южного парка», демонстрирующие изменения. Возможно, это была шутка на один день, а, возможно, создатели планируют продолжить ее в новом сезоне. Одно кажется несомненным: акцент на администрации Трампа, сделанный в прошлом сезоне, скорее всего, сохранится и в новом.
В 29-м сезоне сериал намерен высмеять одержимость президента Трампа попытками изменить названия географических объектов, чтобы они звучали как «Америка». Например, он поручит федеральному правительству называть Мексиканский залив и озеро Онтарио соответственно «Заливом Америки» и «Озером Америки».
В понедельник, 7 сентября, Трамп выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку» (название штата нельзя изменить указом президента). Apple и Google подверглись критике за то, что поддержали эти изменения на своих картах.
Эта новость появилась после того, как в воскресенье «Южный парк» получил премию «Эмми» в номинации «Лучший анимационный сериал». Это первая победа шоу в этой категории с 2013 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о переименовании озера Онтарио на озеро Америка. Премьер-министр Канады Карни заявил о сохранении исторического названия озера. Геологическая служба США вслед за этим постановила закрепить новое наименование во всех государственных документах.