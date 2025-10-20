СМИ сообщили о встрече Макрона и Саркози в Париже

Figaro: Макрон встретился с Саркози в Елисейском дворце

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Figaro, встреча прошла незадолго до того, как Саркози должен отправиться в тюрьму по решению суда. По информации издания, разговор двух президентов длился около часа и проходил в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Макрон публично воздерживается от комментариев относительно дела Саркози, однако в частном порядке он выразил бывшему президенту поддержку. В ходе беседы французский лидер высказал сомнения по поводу предварительного заключения, особо отметив вопросы участия в выборах и ограничения свободы, не упоминая напрямую дело Саркози.

Анонимный источник издания сообщил, что Макрон обратил внимание на отсутствие иммунитета для бывших президентов и кандидатов на эту должность во Франции. Президент подчеркнул, что страна может защищать действующих глав государства, но такие гарантии не распространяются на их предшественников.

Ранее сообщалось, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже. Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

В сентябре Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным (то есть до апелляции) приведением приговора в исполнение.