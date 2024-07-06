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    Миссия Орбана в Москве заставила нервничать Запад
    Трамп придумал прозвище для Харрис
    Титов назвал «шмурдяком» вино из Белоруссии
    Эксперт предложил альтернативу чаю из растущих на даче растений и трав
    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
    США отказались от военных учений с Грузией
    Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    Нейрохирург призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    11 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 08:39 • Новости дня

    США побили годовой максимум по закупкам урана из России

    Tекст: Александра Юдина

    В мае США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов, следует из данных расчетов американского статбюро.

    Уточняется, что в мае был произведен максимальный объем закупок российского урана с марта 2023 года, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что поставки из России не были единственными. США впервые с июля 2015 года импортировали уран у всех основных поставщиков.

    Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, с поставками на 323,6 млн долларов. На втором месте расположилась Франция (245,4 млн долларов), а Россия заняла третье место.

    В пятерку лидеров также вошли Германия (96,8 млн долларов) и Нидерланды (63,3 млн долларов).

    Кроме того, небольшие объемы урана были импортированы из Казахстана (8 млн долларов) и Бельгии (2,6 млн долларов).

    Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    5 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Трамп придумал прозвище для Харрис

    СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты

    Трамп придумал прозвище для Харрис
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.

    Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.

    Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.

    По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.

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    5 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    Титов назвал «шмурдяком» вино из Белоруссии
    Титов назвал «шмурдяком» вино из Белоруссии
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выразил беспокойство относительно качества импортированного из Белоруссии вина.

    Он охарактеризовал сырье для белорусских вин как низкокачественное. «Предстоящий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин – это всего лишь возвращение канала сбыта на российском рынке продукции из-за рубежа. Этот виноматериал в народе получил прозвище «шмурдяк», – сообщает Титов в интервью РБК.

    Глава винного дома также отметил, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, произведенную не из отечественного винограда, и указал на отсутствие подобных ограничений для белорусских виноделов.

    Титов также обратил внимание на отсутствие импортных пошлин для белорусских производителей и выразил опасения, что это может затруднить поддержку отечественного виноделия.


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    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактику», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

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    5 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    В Казахстане начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков
    В Казахстане начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан с 1 июля начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков, везущих в страну грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из Евросоюза, следует из обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс.

    Это связано с новыми ограничениями, введенными казахстанской стороной, которые, по мнению Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), нарушают договоренности между двумя странами, пишет РБК.

    Ограничения препятствуют обратной загрузке полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами ЕАЭС, а также повторному ввозу таких полуприцепов с товарами на территорию Казахстана. В АСМАП считают, что эти ограничения противоречат механизму перецепки/перегрузки, который действует в России с октября 2022 года.

    Суть механизма состоит в том, что европейские грузоперевозчики не могут въезжать на территорию России, а также товары с их фур перегружаются на автомобили российских и белорусских компаний на пограничных терминалах, и российские и белорусские компании везут грузы транзитом по России, а затем в Казахстан.

    Заместитель гендиректора ассоциации Евгений Антипов отметил, что на данный момент задержано более 20 российских автопоездов. Информация о номерах ТС и маршрутах перевозки, по его словам, имеется по шести. Он уточнил, что задерживают не только сами полуприцепы, но и тягачи.

    В обращении АСМАП поясняется, что об ограничениях Казахстан предупреждал в июне, поскольку перецепка временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушает положения Таможенного кодекса. Законодательство Казахстана запрещает передачу временно ввезенных машин иным лицам, отмечается в письме ассоциации. Одним из исключений этого закона является ситуация, при которой завершение перевозки приравнено вывозу машины с таможенной территории ЕАЭС. Обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже запрещена, так же как и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами на территорию страны.

    В АСМАП заявили, что обратный вывоз полуприцепа и является завершением процедуры его временного ввоза, повторный ввоз в таком случае следует рассматривать как новую транспортную операцию.

    Напомним, в 2022 году российские перевозчики сообщали о задержании в Казахстане грузовиков с товарами из Европы. Отмечалось, что там застряло не меньше восьми автопоездов.

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    5 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В интервью ЧГТРК «Грозный» Алаудинов сообщил, что ВС России «потихоньку наступают», выдавливая и уничтожая противника, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Россиянам запретили оплачивать рублями итальянские товары

    Российские компании лишились возможности оплачивать рублями товары из Италии

    Россиянам запретили оплачивать рублями итальянские товары
    @ ccir.it

    Tекст: Кристина Цыцура

    Итало-российская торговая палата полностью прекратила использование системы, которая позволяла российским компаниям приобретать итальянские товары за рубли, после того как Комитет по финансовой безопасности Италии выразил опасения о возможности обхода санкций, сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.

    «Мы приняли решение добровольно прекратить использование этого инструмента и больше не осуществляем через него платежи», – передает РИА «Новости» его слова.

    Он пояснил, что торговая палата решила избежать конфликтов с правительством Италии. По его словам, в палате состоят около 250 компаний, большинство из которых итальянские.

    Ранее Пелаццо утверждал, что система позволила бы российским покупателям оплачивать итальянские товары в рублях через ИРТП, а сама палата могла бы переводить эти средства из третьей страны в Италию.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня
    Венгрию предложили лишить председательства в Совете ЕС за визит Орбана в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    5 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Спецслужбы Киргизии пресекли попытку захвата власти

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли деятельность группы лиц, планировавших насильственный захват власти в стране, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

    По данным спецслужб, группа лиц, в которую входили в том числе высокопоставленные экс-чиновники и депутаты парламента, планировала дестабилизировать ситуацию в стране после объявления результатов предстоящих парламентских выборов, передает ТАСС.

    «Для достижения своих целей члены группы вербовали сторонников, в том числе среди недовольных граждан, и разрабатывали планы по организации массовых беспорядков, которые могли привести к гибели людей», – следует из сообщения ГКНБ.

    В мае в Демократической республике Конго предотвратили госпереворот.

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    5 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    @ Олег Кнорринг/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятника дважды Герою Советского Союза партизану Сидору Ковпаку, расположенный в парке Вечной Славы.

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает «Коммерсант».

    «Киеврада проголосовала за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (…) Как теперь будет называться парк, не знаю – может, Бесславный?» – написал он.

    Сидор Ковпак – один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Под его командованием партизанские отряды совершали рейды по оккупированным территориям, нанося удары по немецким войскам. За заслуги перед Родиной Ковпаку дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.

    Памятник-бюст Ковпаку открыли в 2013 году в честь Дня партизанской славы. Монумент установлен на аллее Славы в парке Вечной Славы рядом с могилой неизвестного солдата и памятником партизанскому командиру Алексею Федорову.

    В прошлом году в Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам времен ВОВ, включая бюст Сидору Ковпаку.

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    5 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля
    Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дело за неуведомление о наличии израильского гражданства могут завести в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева, иноагент), сообщил источник в правоохранительных органах.

    Моргенштерн, по предварительным данным, получил израильский паспорт и не сообщил об этом МВД, сказал собеседник РИА «Новости».

    Дело могут завести по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

    Источник добавил, что гражданство Израиля музыкант получил в 2022 году.

    По этой статье рэперу грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до одного года, или обязательные работы на срок до 400 часов.

    До этого прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

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    5 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Трихологи рассказали, кому надо мыть голову кипяченой водой

    Врачи Щербатых и Егорова рассказали, кому полезно мыть голову кипяченой водой

    Трихологи рассказали, кому надо мыть голову кипяченой водой
    @ Christin Klose/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В жесткой воде содержатся соли металлов, которые, проникая в волос, заставляют его пушиться и делают более сухим, в то время как после мытья более мягкой, кипяченой водой волосы становятся более шелковистые, сказали газете ВЗГЛЯД врачи-дерматологи, трихологи, комментируя тенденцию мыть голову кипяченой водой.

    «Признаться, нарастающую моду на использование кипяченой воды для мытья головы я не заметила. Но могу предполагать, что жители регионов, где преобладает жесткая вода, могут быть склонны к таким экспериментам», – говорит врач-дерматолог, трихолог Алена Щербатых. 

    Она объясняет, что жесткая и мягкая вода по-разному влияют на нашу кожу головы и волосы. Если вода мягкая, то она, как правило, не сушит, не вымывает волосы до скрипа, очищает более деликатно. Шампуни в мягкой воде вымываются тоже не так интенсивно. Для людей с жирной кожей головы такой способ мытья может не подойдет, поскольку данный эффект будет оказывать недостаточное очищение.

    «Жесткая вода, наоборот, сама по себе может вымывать до скрипа. Но вместе с этим она может способствовать сухости, шелушению кожи, в том числе кожи головы. И если потрогать волосы после мытья в мягкой воде и мытья в жесткой воде, то мы заметим, что после жесткой они будут более грубые, легче путаются, их тяжелее уложить, они неприятные на ощупь», – рассказывает врач.

    По ее словам, в жесткой воде присутствуют соли металлов – магния, кальция и других. Поэтому, по сути, жесткая вода представляет из себя воду с мелом. В результате волосы и кожа головы после мытья такой водой чувствует себя соответствующим образом. И хотя мел вбирает в себя все кожное сало, он также делает кожу более чувствительной и обезвоженной. Кипячение же превращает жесткую воду в более мягкую.

    «Поэтому если чувствуется, что вода в душе слишком жесткая, то ее можно кипятить для мытья головы, умывания лица и рук, коже будет от этого лучше, но такой способ кажется не очень удобным. Альтернативой может стать установка фильтра. Причем они бывают как большие, общие, так и маленькие, которые просто устанавливаются на лейку душа», – делится Щербатых.

    Врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова также подчеркивает, что при кипячении воды происходит химическая реакция, в результате которой кальций выпадает в осадок. В быту люди сталкиваются с этим регулярно, когда ставят кипятиться нефильтрованную воду из крана, после чего на дне чайника образуется белый налет.

    «При мытье головы мягкой водой волосы становятся более мягкие и шелковистые. А когда моем жесткой, то ионы кальция проникают между чешуйками волос, заставляют волос пушиться и делают его более жестким. Очень плохо, например, крашеным блондинкам мыть голову, если вода железистая, так как она будет красивый блонд делать рыжим и еще более сильно сушить волосы», – отмечает собеседница.

    В дополнение к мытью головы кипяченой водой дерматолог рекомендует наносить на волосы слабый раствор уксуса – одна столовая ложка девятипроцентного уксуса на литр воды. Использовать его стоит сразу после промывания волос от шампуня вместо бальзама, затем необходимо раствор смыть, промокнуть волосы полотенцем и высушить обычным способом. «Уксус закисляет кожу волосистой части головы, убирает патогенные грибки, такие как малассезия, и делает волосы мягкими, шелковистыми, очень послушными и легкими к расчесыванию», – заключила Егорова.

    Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов назвал популярный в 1960-е годы начес самой вредной для волос прической. Он объяснил, что начес против роста волос нарушает кутикулу волоса.

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    6 июля 2024, 06:53 • Новости дня
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах президента Ирана одержал экс-министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян, он набрал более 53% голосов избирателей, сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    Эслами сообщил, что за Пезешкияна проголосовали как минимум 53,6% избирателей, консерватор Саид Джалили набрал 44,3%. Явка составила 49,8%, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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