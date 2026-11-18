Handelsblatt: В ФРГ начали проверку Deutsche Bank после масштабной утечки данных

Tекст: Ольга Иванова

Утечка данных в финансовой организации произошла еще в 2025 году, однако результаты международного журналистского расследования были опубликованы только во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

«В настоящее время я провожу проверку, чтобы установить, принял ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соразмерного риску», – заявил Росснагель.

По словам уполномоченного, банк официально уведомил регулятор об инциденте, однако сейчас проверяется своевременность этого шага. Кроме того, выясняется, проинформировала ли кредитная организация пострадавших клиентов без неоправданных задержек. У банка также запросили дополнительные сведения и документы.

Издание отмечает, что речь идет о возможных нарушениях общего регламента Евросоюза по защите данных. Согласно этому документу, компании обязаны сообщать об утечках персональных данных в течение 72 часов с момента их обнаружения при наличии угрозы для прав и свобод граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал ZDF сообщил о ведении руководством Deutsche Bank дел с высокорискованными клиентами.

Следователи провели обыски в центральном офисе финансовой организации во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

В начале года в Deutsche Bank прошли обыски в связи с подозрениями в отмывании денег.