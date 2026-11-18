Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Власти Германии начали проверку Deutsche Bank из-за утечки данных
Handelsblatt: В ФРГ начали проверку Deutsche Bank после масштабной утечки данных
Уполномоченный по защите данных немецкой федеральной земли Гессен Александр Росснагель сообщил о начале проверки в отношении Deutsche Bank после масштабной утечки внутренних документов банка.
Утечка данных в финансовой организации произошла еще в 2025 году, однако результаты международного журналистского расследования были опубликованы только во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
«В настоящее время я провожу проверку, чтобы установить, принял ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соразмерного риску», – заявил Росснагель.
По словам уполномоченного, банк официально уведомил регулятор об инциденте, однако сейчас проверяется своевременность этого шага. Кроме того, выясняется, проинформировала ли кредитная организация пострадавших клиентов без неоправданных задержек. У банка также запросили дополнительные сведения и документы.
Издание отмечает, что речь идет о возможных нарушениях общего регламента Евросоюза по защите данных. Согласно этому документу, компании обязаны сообщать об утечках персональных данных в течение 72 часов с момента их обнаружения при наличии угрозы для прав и свобод граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал ZDF сообщил о ведении руководством Deutsche Bank дел с высокорискованными клиентами.
Следователи провели обыски в центральном офисе финансовой организации во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
В начале года в Deutsche Bank прошли обыски в связи с подозрениями в отмывании денег.