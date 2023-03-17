ВСУ развернули под Артемовском мобильный крематорий

Марочко: ВСУ развернули в лесу под Артемовском мобильный крематорий

Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска (украинское название – Бахмут) на удалении от основных дорог в ДНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил, что в населенном пункте Миньковка северо-западнее Артемовска замечена работа мобильного крематория, который развернули на удалении от дорог в лесу, передает РИА «Новости».

По его словам, тела подвозят туда как на грузовом транспорте, так и на пикапах.

Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.