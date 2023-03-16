Politico: ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных

Ветеран антитеррора назвал способы пресечения атаки дронов на нефтепроводы

Ветеран «Альфы» рассказал, как пресекать атаки дронов на объекты ТЭК

Минирование нефтепроводов с помощью дронов можно пресекать беспилотным наблюдением, а также «живыми» патрулями с переносными средствами для перехвата БПЛА, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее диверсанты с помощью дронов дистанционно заминировали станцию «Транснефти» в Брянской области.

«В Афганистане мы сталкивались с тем, что местные радикальные группировки минировали газо- и нефтепроводы. Это был 1983 год, дронов тогда не было. Поэтому злоумышленники орудовали вручную. Мы делали окопы и выставляли засады, чтобы их поймать. При этом время, интервал и места расположения засад всегда менялись», – рассказал ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

«Сейчас техника продвинулась, и минирование с помощью дронов можно засекать также с БПЛА. Беспилотники могут висеть над какими-то особо важными участками нефтепровода или патрулировать его вдоль. Обзор у дронов достаточный для того, чтобы издалека идентифицировать неприятельские беспилотники», – пояснил эксперт.

«Кроме того, вполне можно разместить камеры видеонаблюдения вдоль некоторых участков. «Живые» патрули сбрасывать со счетов тоже не надо – их вполне можно применять и сейчас. Тем более они могут быть снабжены переносными средствами для перехвата дронов», – добавил собеседник.

Во вторник вечером и в среду утром «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщил в среду официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, это были ВУ в «разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков». «Это говорит о том, что диверсанты хотели убить гражданский персонал, обслуживающий станцию», – приводит ТАСС его слова. Стоит отметить, что НПС пока не работает, резервуарный парк пустой.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Россия может принять дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы ликвидировать саму возможность диверсий со стороны Украины.

В феврале газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО.

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