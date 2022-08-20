Отряд «Вагнеровцев» уничтожил опорный пункт украинских военных под Бахмутом

Корреспонденты провели несколько дней на позициях наемников «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута.

Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя. «Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», – передает РИА «Новости» слова одного из «вагнеровцев», указывающего на останки в украинской форме.

«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», – рассказал другой наемник.

Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

Корреспонденты смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.

По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

Как сообщают журналисты, от термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный «Солнцепеком» пакет ракет устраивает локальный «армагеддон» на площади в несколько футбольных полей. Вагнеровцы корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог – цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.

«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был «доволен», «аплодировал» нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», – пояснил командир разведывательного отряда.