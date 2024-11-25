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Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей
Telegram оштрафован Таганским судом Москвы за нарушение блокировки контента
Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации и нарушение российского законодательства о блокировке контента.
Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на мессенджер Telegram в размере 7 млн рублей за нарушение правил ограничения доступа к информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, касающейся неудаления владельцем сайта информации, которую необходимо удалить согласно законодательству Российской Федерации.
Согласно постановлению суда, Telegram не выполнил обязательства по удалению запрещенного контента, что и стало причиной наложения административного штрафа в размере 7 млн рублей.
В октябре Таганский районный суд Москвы штрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление противоправного контента. Кроме того, суд в Москве накладывал штраф на другую компанию – TikTok, ее обвиняли в неисполнении предписания Роскомнадзора. Сумма штрафа также составляла 4 млн рублей.