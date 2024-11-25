Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Telegram оштрафован Таганским судом Москвы за нарушение блокировки контента

Tекст: Ольга Иванова

Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на мессенджер Telegram в размере 7 млн рублей за нарушение правил ограничения доступа к информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, касающейся неудаления владельцем сайта информации, которую необходимо удалить согласно законодательству Российской Федерации.

Согласно постановлению суда, Telegram не выполнил обязательства по удалению запрещенного контента, что и стало причиной наложения административного штрафа в размере 7 млн рублей.

В октябре Таганский районный суд Москвы штрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление противоправного контента. Кроме того, суд в Москве накладывал штраф на другую компанию – TikTok, ее обвиняли в неисполнении предписания Роскомнадзора. Сумма штрафа также составляла 4 млн рублей.