Полиция задержала организаторов хищения аккаунтов «Госуслуг» через Telegram

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, сотрудники МВД задержали подозреваемых, причастных к хищению порядка одной тысячи аккаунтов портала «Госуслуги» и организации мошеннических кол-центров на Украине.

По словам Волк, преступная группа организовала в Telegram инфраструктуру, позволявшую получать временный доступ к аккаунтам россиян.

В период с сентября 2024 года по март 2025 года через один из таких каналов было передано более 11 тыс. учетных записей, которые использовали для совершения мошенничества против граждан России. Сумма ущерба превысила 400 млн рублей.

Волк отметила, что участники группы могут быть причастны к совершению на территории Российской Федерации порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством.

Организатор и один из участников были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемые арестованы, расследование продолжается.

Сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая обслуживала сим-боксы для мошенников.

Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, когда злоумышленники под видом медработников получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги».

В преддверии Дня Победы мошенники усилили активность и используют доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных.