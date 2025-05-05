То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Полиция задержала организаторов хищения аккаунтов «Госуслуг» через Telegram
В ходе спецоперации правоохранители задержали участников группы, причастной к хищению доступа к примерно одной тысячи аккаунтов «Госуслуг» и ущербу свыше 400 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, сотрудники МВД задержали подозреваемых, причастных к хищению порядка одной тысячи аккаунтов портала «Госуслуги» и организации мошеннических кол-центров на Украине.
По словам Волк, преступная группа организовала в Telegram инфраструктуру, позволявшую получать временный доступ к аккаунтам россиян.
В период с сентября 2024 года по март 2025 года через один из таких каналов было передано более 11 тыс. учетных записей, которые использовали для совершения мошенничества против граждан России. Сумма ущерба превысила 400 млн рублей.
Волк отметила, что участники группы могут быть причастны к совершению на территории Российской Федерации порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством.
Организатор и один из участников были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемые арестованы, расследование продолжается.
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