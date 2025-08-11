Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).6 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
Таганский районный суд назначил крупный штраф мессенджеру Telegram за несоблюдение российского законодательства о запрещенной информации.
Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, передает ТАСС. Компанию оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», – сообщили в суде.
В мае суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. В июле московский суд назначил Telegram штраф в 7 млн рублей за повторное невыполнение требований по контролю контента и ограничению доступа к запрещенной информации.
Сообщалось, что Telegram задолжал по штрафам в России почти 23,5 млн рублей.