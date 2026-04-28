  Российские войска освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    Соловьев извинился перед Боней
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Госдеп США объявил войну интернет-цензуре в Европе
    Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий
    МИД сообщил о жертвах среди российского «Африканского корпуса»
    В США отмечен рекордный за 25 лет финансовый пессимизм граждан
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 12:46 • Новости дня

    Кремль спросили о ликвидации последствий пожара в Туапсе

    Песков сообщил о должном уровне мер по ликвидации последствий пожара в Туапсе

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Туапсе проводят необходимые мероприятия по устранению последствий пожара, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В Туапсе на должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий, а в целом я уже сказал все, что мог сказать по этой ситуации. Мне нечего добавить».

    Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного объявления в регионе экологической катастрофы и необходимости эвакуации жителей, Песков отметил, что дополнительных комментариев по этому поводу у него нет.

    Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников.

    Для тушения пожара на место направили 164 человека.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    28 апреля 2026, 05:43 • Новости дня
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    «В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 122 специалиста и 39 единиц специальной техники, в том числе расчеты регионального управления МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно. На прошлой неделе сообщалось, что в Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара на морском терминале.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Reuters: Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    27 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство граждан Украины готовы к компромиссам для скорейшего завершения конфликта.

    По словам Мендель, большинство украинцев считают, что Киеву стоит идти на компромиссы ради скорейшего завершения конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передают «Вести».

    «Большая часть украинского общества – почти все, с кем я разговариваю, – считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях», – заявила Мендель.

    Результаты социологических опросов, обычно озвучиваемые публично, формируют лишь около 10% граждан, которые продолжают поддерживать Зеленского и выступают против любых уступок, считает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима. Она подчеркивает, что эти опросы отражают мнение только тех, кто еще может открыто высказываться.

    Мендель также заявила, что Зеленский – не первый политик, которого Запад поддерживает как «удобного диктатора». По ее мнению, сейчас, в эпоху интернета, скрывать реальное положение дел становится все сложнее, и все больше украинцев рассказывают о происходящем.

    Ранее Мендель назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.

    Американская пресса отмечала рост числа жителей Украины, готовых к территориальным уступкам ради мирного соглашения на фоне усталости от конфликта и перебоев с электричеством.

    Декабрьский опрос Киевского международного института социологии показал рост доли украинцев, допускающих территориальные уступки ради завершения боевых действий, до 33% и одновременное сокращение числа противников любых компромиссов.

    Исследование компании Socis зафиксировало поддержку поиска компромиссного решения с участием лидеров третьих стран у 55,7% украинцев при лишь 8,6% сторонников продолжения боевых действий до границ 1991 года.

    28 апреля 2026, 00:59 • Новости дня
    Журналист WSJ Панчевски обвинил Данию в сокрытии правды о «Северных потоках»
    Журналист WSJ Панчевски обвинил Данию в сокрытии правды о «Северных потоках»
    Tекст: Антон Антонов

    Копенгаген намеренно утаил информацию об украинском следе в диверсии на «Северных потоках», опасаясь возникновения масштабного геополитического кризиса, заявил журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевски.

    Корреспондент Wall Street Journal ранее заявил в своей книге, что Владимир Зеленский заранее знал о готовящейся операции и лично дал устное согласие на ее проведение. передает РИА «Новости».

    «Наступила полная тишина... В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина», – подчеркнул публицист.

    Журналист добавил, что Копенгаген утаил эти сведения из-за нежелания провоцировать международный скандал. Наличие украинского следа стало очевидным вскоре после взрывов. Именно это обстоятельство послужило главной причиной закрытия расследований в Дании и Швеции без обнародования результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Панчевски сообщал, что Зеленский лично одобрил подрыв газопроводов «Северные потоки». Американский журналист Сеймур Херш также объяснил провал расследований Швеции и Дании осведомленностью властей об истинных виновниках.

    28 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.

    Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.

    Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.

    AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.

    Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.

    AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.

    Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.

    Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

    28 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий

    Политолог Шеслер: Кому-то на Украине придется взять ответственность за уступку территорий

    Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий
    Tекст: Анастасия Куликова

    Кому-то на Украине придется взять на себя ответственность за территориальные уступки. Вероятно, им окажется Владимир Зеленский. На это намекают и в Европе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее депутат Рады Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии готовятся к отставке, так как боятся, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией.

    «Украинский парламент – это орган, который состоит из депутатов, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги. Эти люди – не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это «коррупционные решалы», которые хотят набить карманы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила она. Собеседница назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем, желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».  

    Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный «удар» примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.

    Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер.

    По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким», – считает политолог.

    На этом фоне она упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила Шеслер.

    «Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя «непримиримыми патриотами», – заключил эксперт.

    Ранее депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии хотят сложить мандаты. Причина – законодатели опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий, уточнила Билозир.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? <...> Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – сказала она. По ее словам, численность парламента сокращается. «Люди хотели 300 депутатов… Сейчас их уже около 390, и депутатов становится все меньше и меньше», – отметила парламентарий.

    Заявление Билозир последовало после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части своей территории. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал политик.

    По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

    В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Владимиру Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».

    Как отмечает Berliner Zeitung, европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, – а США уходят, – надвигается следующий кризис», – говорится в материале.

    Напомним, в марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Зеленский грозился обсудить изменение норм мобилизации для отправки парламентариев на фронт, если они не будут выполнять свои обязанности.

    Отметим, фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души».

    Не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся.

    28 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве высказывание немецкого канцлера о возможных территориальных компромиссах ради мира расценили как жесткое требование к украинскому руководству.

    Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках фактически стало ультиматумом президенту страны Владимиру Зеленскому. Такую оценку ситуации дала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети, передает Lenta.Ru.

    «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради вступления в Евросоюз.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам.

    Депутаты Верховной рады захотели сложить мандаты из-за страха ратификации подобного мирного соглашения.

    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    27 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Поддубный рассказал о взятии Гришино методом «троянского коня»

    Военкор Поддубный рассказал о взятии Гришино методом троянского коня

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группы «Центр» использовали тактику «троянского коня», проникнув в поселок на трофейной американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Освобождение поселка Гришино на северо-западе от Красноармейска в ДНР стало возможным благодаря необычной тактике российских штурмовиков, сообщил в Max Поддубный.

    По его словам, военнослужащие группировки «Центр» использовали метод «троянского коня»: бойцы проникли в населенный пункт на восстановленной трофейной технике ВСУ – американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, которые до этого были обездвижены ударами FPV-дронов и подрывом на противотанковой мине.

    На этих машинах в поселок была доставлена группа штурмовиков, выполнивших боевую задачу и вернувшихся обратно на той же технике.

    В ходе операции, по словам военкора, российские военные использовали тактику малых групп, длительно скрытно удерживали позиции в тылу противника, а также активно применяли разведданные для корректировки огня и наведения ударных дронов, что стало ключом к успеху.

    Применение трофейной техники позволило подразделениям 35-й бригады продвинуться в глубину обороны ВСУ, продолжая освобождение территорий Донбасса. Овладение Гришино открыло российским войскам путь к границе с Днепропетровской областью, а под огневой контроль перешел протяженный участок трассы Е-50.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    28 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    В Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
    В Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате серии атак беспилотников украинских боевиков в Белгородской области погибли три человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, указал губернатор в Max.

    Трагедия также произошла в селе Бобрава Ракитянского района, где беспилотник ударил по автомобилю с семьей. Мужчина и женщина погибли до прибытия врачей. Их 16-летний сын получил баротравму, бригада скорой помощи доставила подростка в детскую областную клиническую больницу.

    Кроме того, в хуторе Красиво Борисовского района еще одна машина подверглась атаке дрона. В результате пострадали супруги: у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины – слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясницы. Пострадавших везут в областную клиническую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников. В Ракитянском округе от удара дрона по мотоциклу скончался 18-летний юноша.

    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    27 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

    МИД: Мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС и других ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Напомним, сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника.

    Глава Росатома Алексей Лихачев объяснил участившиеся атак ВСУ на ЗАЭС попыткой Киева посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Politico: Иранский конфликт показал неготовность НАТО к войне с Россией
    Орешкин: К концу века половина китайских городов опустеет
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
    Суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о ВС России

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

