    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    Трамп остановил миссию «Проект свобода» в Ормузе
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    Токаев заявил о готовности Казахстана к жесткой позиции
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 13:43 • Новости дня

    Калужский ликеро-водочный завод отказался от иска по водке Trump

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Калужский производитель алкоголя «Кристалл» передумал судиться с американской компанией DTTM Operations, аффилированной с президентом США Дональдом Трамп, из-за прав на марку Trump в России.

    Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска к компании DTTM Operations, связанной с Трампом, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении предприятие просило прекратить правовую охрану товарного знака Trump на территории России из-за его неиспользования.

    Ходатайство поступило в суд пятого мая и пока не удовлетворено. Дональд Трамп зарегистрировал одноименный бренд для алкогольных напитков в 2008 году. С марта 2017 года права на марку перешли к DTTM Operations.

    Комментируя ситуацию, представители КЛВЗ отметили: «Вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем».

    В 2025 году завод сам подал заявку на регистрацию бренда Trump для выпуска водки, виски и безалкогольных напитков.

    В декабре 2025 года предприятие предлагало американской стороне отказаться от прав, продать их или разрешить регистрацию схожего знака. Не получив ответа в течение двух месяцев, компания обратилась в суд. Руководство группы «Кристалл» не исключает возможности выпуска алкоголя под маркой Trump, если правообладатель проявит к этому интерес.

    В 2024 году Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре продолжать судебную тяжбу из-за водочного бренда «Хортица».

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    5 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу

    Канцлер Германии Мерц поддержал претензии США к ЕС ради сохранения отношений

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями американского лидера, чтобы избежать введения разрушительных пошлин на европейские автомобили, пишет Politico.

    Берлин пытается сгладить острые углы после угроз Вашингтона повысить тарифы на европейские машины до 25%, пишет Politico.

    Канцлер Фридрих Мерц возложил ответственность за задержку торгового соглашения на Евросоюз.

    Политик выразил понимание позиции американского коллеги. «Он теряет терпение, потому что мы достигли договоренности с США в августе прошлого года, однако европейская сторона продолжает выдвигать новые условия», – заявил немецкий лидер.

    Власти Германии также примирительно отреагировали на планы Белого дома вывести из страны 5 тыс. американских солдат. Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Иоганн Вадефуль назвали это сигналом для Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.

    Смена курса обусловлена давлением со стороны промышленных гигантов, отмечает издание. Представители автомобильной отрасли предупредили, что новые пошлины обернутся колоссальными издержками, и призвали к скорейшей деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана.

    Американский лидер жестко отреагировал на слова немецкого политика

    Глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. солдат США с территории ФРГ.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    5 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Трамп констатировал потерю Украиной территорий
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп обратил внимание на отступление украинской армии и назвал смехотворной многомиллиардную военную помощь прошлой американской администрации в адрес Киева.

    «Знаете, они теряют территории», – сказал политик в интервью консервативному телеканалу Salem News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер назвал смехотворной передачу вооружений Киеву на 350 млрд долларов при администрации Джо Байдена. Он также вспомнил встречу в Белом доме в феврале 2025 года, отметив агрессивное поведение Владимира Зеленского.

    Глава Белого дома охарактеризовал Зеленского как хитреца и подчеркнул стремление Вашингтона к мирному урегулированию конфликта.

    При этом он добавил, что боевые действия продолжаются лишь благодаря оружию, которое продается НАТО за европейские деньги.

    В январе Трамп прогнозировал новые территориальные потери Украины.

    4 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Белого дома, где американский президент Дональд Трамп проводил открытый для прессы саммит с представителями малого бизнеса, действительно звучали выстрелы, сообщила Секретная служба США.

    «Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия со стрельбой с участием офицера на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек был ранен правоохранительными органами; его состояние пока неизвестно», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Там добавили, что пока следует избегать этого района, так как так работают бригады экстренных служб.

    Чуть позже в аккаунте сообщили о скором брифинге для СМИ, на котором будет представлена информация об «инциденте, который произошел в результате столкновения вооруженного человека с сотрудником Секретной службы».

    Напомним, ранее журналист из пула Белого дома Алан Фишер, представляющий телеканал Al Jazeera, сообщил о звуках выстрелов и эвакуации журналистов в специальный зал.

    В конце апреля стрельба на мероприятии с участием президнта США Дрнальда Трампа стала третьей попыткой его убить менее чем за три года. До этого покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.

    Сам Трамп заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. Американский президент признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента.

    5 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    В Белом доме стали готовиться к провалу республиканцев на выборах
    Tекст: Катерина Туманова

    На закрытых брифингах юристы Белого дома напоминают сотрудникам о том, как работает парламентский надзор, и предлагают лучшие практики для его осуществления в ожидании возможных успехов Демократической партии на выборах в ноябре, пишет WP.

    «Юридическое управление Белого дома проводит закрытые брифинги для назначенных на политические должности лиц администрации о том, как лучше подготовиться к парламентскому надзору, поскольку сотрудники начинают готовиться к вероятным значительным победам демократов на промежуточных выборах в ноябре», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на двух чиновников.

    Информаторы газеты сообщили, что брифинги, длившиеся около 30 минут, включали презентацию в PowerPoint о том, как работает парламентский надзор и лучшие практики его осуществления.

    Сотрудники юридического отдела призывали назначенных политиков быть осторожными в том, что они пишут, и предоставляли рекомендации о том, как своевременно отвечать на запросы Конгресса.

    «Некоторые сотрудники рассматривали эти брифинги как подготовительные, учитывая растущее в администрации Трампа ощущение того, что Республиканская партия находится в затруднительном положении и что настало время готовиться к наихудшим сценариям», – говорится в статье.

    Напомним, в исследовании Reuters/Ipsos сообщалось, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал чушью данные о недовольстве американцев. NYT писала, что консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс главы Белого дома. Reuters сообщило о попытках США оценить последствия объявления победы над Ираном.

    5 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом

    Tекст: Катерина Туманова

    На слушании в понедельник по условиям содержания Коула Аллена в вашингтонской тюрьме федеральный судья Фаруки раскритиковал Департамент исправительных учреждений за обращение с Алленом.

    Адвокаты Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа в ходе гала-ужина в конце апреля, заявили в судебных документах, что Аллен был несправедливо помещен под наблюдение с целью предотвращения самоубийства и в условия ограниченного содержания, передает CNN.

    Федеральный судья Зиа М. Фаруки резко раскритиковал Департамент исправительных учреждений за обращение с Алленом, так как условия содержания Аллена в вашингтонской тюрьме, включая пятиточечную систему кандалов и полное ограничение свободы, оказались строже, чем у обвиняемых по делу о беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года.

    Адвокаты Аллена заявили, что их подзащитного несправедливо поместили под наблюдение для предотвращения самоубийства и ограничили условия его содержания. Представитель тюрьмы пояснил, что после медицинского осмотра Аллена действительно ненадолго перевели под наблюдение, а окончательное решение о его размещении еще не принято.

    Фаруки завершил слушание, лично извинившись перед Алленом и распорядившись, чтобы тюрьма уведомила его о принятом решении относительно места содержания заключенного.

    «Мне очень жаль. Что бы вам ни пришлось пережить, я приношу свои извинения», – сказал судья Аллену.

    Прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, заявив в соцсетях, что вооруженный обвиняемый не должен получать особое отношение по сравнению с другими заключенными.

    Аллен, уроженец Калифорнии, обвиняется по нескольким статьям, включая попытку покушения на Дональда Трампа. По данным дела, в день нападения он направил семье записку, в которой поблагодарил близких и отметил, что не поддерживает действующую администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне в конце апреля попыткой покушения на президента США. В социальных сетях Аллен критиковал  американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине. Себя Аллен назвал «дружелюбным федеральным убийцей».

    3 мая 2026, 22:37 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о ходе переговоров США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    «Иран рассматривает ответ США на мирное предложение Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел. По данным ведомства, план не затрагивает ядерные вопросы», – передает CNN.

    При этом спецпосланник США Стив Уиткофф заявил телекомпании о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

    Ранее американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    4 мая 2026, 03:50 • Новости дня
    Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани госпитализирован и находится в «критическом, но стабильном состоянии», сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Тед Гудман.

    Гудман не предоставил подробной информации о состоянии Джулиани и о том, как долго он находится в больнице, передает Reuters.

    «Мэр Джулиани – борец, который встречал испытания в своей жизни с непоколебимой силой, и он борется с той же силой сейчас. Мы просим вас присоединиться к нашей молитве за мэра Америки Руди Джулиани», – сказано в сообщении Гудмана.

    Джулиани, которому 81 год, получил признание за свою реакцию на теракт «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, за что заслужил прозвище «мэр Америки».

    Джулиани работал адвокатом президента Дональда Трампа в его попытках отменить результаты выборов 2020 года, что привело к уголовным обвинениям против Джулиани в двух штатах США и иску о клевете от сотрудников избирательных участков. Джулиани свою вину в уголовных делах отрицает.

    Президент США Дональд Трамп в социальных сетях назвал Джулиани «лучшим мэром в истории Нью-Йорка» и добавил, что демократы обращались с ним нехорошо.

    В прошлом году Джулиани был госпитализирован после автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости.


    4 мая 2026, 03:24 • Новости дня
    Трамп повторил призыв к президенту Израиля о помиловании Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном снова обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Трамп в комментарии Kan News повторил свой призыв к президенту Израиля помиловать Нетаньяху.

    «Он премьер-министр военного времени. Израиля не существовало бы, если бы не я и Биби. В таком контексте вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – заявил американский президент.

    Напомним, осенью 2025 года Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля. До этого Герцог получил письмо от американского лидера с той же просьбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании. Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    4 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения о том, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, и Тегеран рассматривает ответ Вашингтона.

    «Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

    В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и,  как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

    Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

    Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

    Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    Власти ДНР сообщили о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России
    ВСУ уничтожили корпус свинокомплекса в Брянской области
    Армия США впервые выстрелила «Томагавком» с Филиппин
    Склады в России переполнились нераспроданным сыром
    Сбивший насмерть девушку-фотографа в Москве байкер оказался трезв
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине

    За сутки российская ПВО отразила одну из самых масштабных атак последних месяцев: уничтожены более 600 украинских беспилотников и шесть крылатых ракет «Фламинго». Одновременно на Украине всплыли новые детали коррупционного скандала вокруг производителей этих ракет. Как связаны военные операции ВСУ с применением «Фламинго» с попыткой замаскировать политический кризис в Киеве? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

