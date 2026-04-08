  Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    8 апреля 2026, 09:37 • Новости дня

    Минобороны Румынии подняло истребители из-за целей у границы Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два истребителя F-16 военно-воздушных сил Румынии были подняты в воздух утром 8 апреля для отслеживания группы воздушных целей у границы с Украиной, сообщает румынское министерство обороны.

    Два истребителя F-16 были экстренно подняты в небо утром 8 апреля для наблюдения за 17 неопознанными объектами у границы с Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынское министерство обороны.

    Самолеты взлетели с авиабазы «Борча» в уезде Калараш и направились к северной части уезда Тулча, где средства радиолокационного контроля засекли подозрительные цели.

    Власти Румынии подчеркнули, что нарушений воздушного пространства страны зарегистрировано не было.

    Военные продолжают наблюдение за воздушной обстановкой в регионе, отмечая, что подобные инциденты уже неоднократно фиксировались в марте и начале апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о намерении стать второй по мощи армией на восточном фланге НАТО. Румыния подняла истребители по тревоге для наблюдения за границей с Украиной. Власти страны объяснили такие действия необходимостью усилить военный потенциал и обеспечить безопасность региона.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    7 апреля 2026, 21:23 • Новости дня
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    7 апреля 2026, 21:23 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Массовое привлечение водителей к мобилизации на Украине привело к перебоям с доставкой топлива, что усугубило кадровый дефицит в этой отрасли, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

    Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».

    «У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.

    По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.

    Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.

    Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.

    Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы

    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Украинские СМИ сообщили о подготовке удара «Орешником» по Киеву и Львову

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    7 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    Пленный боевик «Азова» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

    7 апреля 2026, 21:46 • Новости дня

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный боевик «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), в прошлом военнослужащий Нацгвардии Александр Панченко рассказал, что Киев снял охрану Нацгвардии с гособъектов и перебросил на фронт, когда начало не хватать людей.

    Панченко сообщил, что Киев убрал большую часть охраны из числа боевиков Нацгвардии с объектов государственного значения и направил их на фронт, передает ТАСС.

    По его словам, подразделения Нацгвардии, включая его часть из Черновцов, с 2022 года занимались охраной гидроэлектростанций. «Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили на фронт», – заявил Панченко.

    Он отметил, что из-за нехватки личного состава к охране стратегических объектов стали привлекать меньше бойцов, а затем практически всех перебросили на линию боевых действий. Панченко попал в Нацгвардию по мобилизации в 2022 году и позже был прикомандирован к запрещенной в России организации «Азов». В плен он попал на Красноармейском направлении во время штурма со стороны российских военных.

    Власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы.

    Пленный военнослужащий ВСУ отказался от обмена, так как не хочет снова воевать за Владимира Зеленского.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    7 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль спросили о ситуации на объектах КТК после атаки ВСУ

    Песков переадресовал вопросы в КТК по ситуации на объекте после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться в Каспийский трубопроводный консорциум для получения актуальной информации о ситуации на объектах компании в Новороссийске после атаки ВСУ.

    Песков рекомендовал обращаться непосредственно в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по вопросам о ситуации на его объектах в Новороссийске после атаки со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что компания располагает всей актуальной информацией, в том числе по вопросам отгрузки.

    Песков подчеркнул, что удары по объектам КТК уже происходили ранее. Он добавил, что российские военные уже сделали официальное заявление по поводу инцидента, подтвердив факт атаки на инфраструктуру консорциума.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов заявил, что атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума стала пересечением «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на объекты КТК примером терроризма.

    7 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских войск на различных направлениях противник за сутки потерял более 1, 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

    Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    7 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области достигло десяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на школу в Запорожской области увеличилось до десяти, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

    По информации из канала Балицкого в Max, среди пострадавших семеро детей и трое взрослых.

    Пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести и сейчас проходят лечение под наблюдением врачей. По данным медиков, угрозы для их жизни нет.

    Балицкий также отметил, что состояние учительницы, получившей тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей переживают тяжелый стресс после атаки. Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа.

    Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ в Запорожской области пострадали пять детей.

    7 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Украинская армия начала бить по базовым станциям мобильной связи в Энергодаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики пытаются поразить базовые станции мобильной связи в Энергодаре, заявил мэр города Максим Пухов во вторник.

    «Ежедневно фиксируем и попытки, и удары по базовым станциям сотовой связи на территории города. Связисты оперативно выполняют работы по восстановлению связи», – указал Пухов, передает ТАСС.

    Он добавил, что качество сотовой связи в городе стало хуже, но меры для стабилизации и ее сохранения принимаются.

    Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, в том числе спорткомплекс.

    7 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Стали известны подробности гибели замглавы округа Запорожской области Резниченко

    7 апреля 2026, 22:47 • Новости дня

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб в результате прямого попадания дрона ВСУ, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

    По данным ведомства, трагедия произошла после эвакуации детей, когда Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС возвращались в Каменку-Днепровскую, передает РИА «Новости».

    «В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА», – говорится в сообщении.

    По информации департамента, Резниченко погиб на месте в результате прямого попадания БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка погиб замглавы округа Александр Резниченко.

