Минобороны Румынии подняло истребители из-за целей у границы Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два истребителя F-16 были экстренно подняты в небо утром 8 апреля для наблюдения за 17 неопознанными объектами у границы с Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынское министерство обороны.

Самолеты взлетели с авиабазы «Борча» в уезде Калараш и направились к северной части уезда Тулча, где средства радиолокационного контроля засекли подозрительные цели.

Власти Румынии подчеркнули, что нарушений воздушного пространства страны зарегистрировано не было.

Военные продолжают наблюдение за воздушной обстановкой в регионе, отмечая, что подобные инциденты уже неоднократно фиксировались в марте и начале апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о намерении стать второй по мощи армией на восточном фланге НАТО.