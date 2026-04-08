Минобороны Румынии подняло истребители из-за целей у границы Украины
Два истребителя F-16 были экстренно подняты в небо утром 8 апреля для наблюдения за 17 неопознанными объектами у границы с Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынское министерство обороны.
Самолеты взлетели с авиабазы «Борча» в уезде Калараш и направились к северной части уезда Тулча, где средства радиолокационного контроля засекли подозрительные цели.
Власти Румынии подчеркнули, что нарушений воздушного пространства страны зарегистрировано не было.
Военные продолжают наблюдение за воздушной обстановкой в регионе, отмечая, что подобные инциденты уже неоднократно фиксировались в марте и начале апреля.
Румыния подняла истребители по тревоге для наблюдения за границей с Украиной. Власти страны объяснили такие действия необходимостью усилить военный потенциал и обеспечить безопасность региона.