Одесситы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Одессы вынужденно перекрыли одну из городских дорог после недельного отключения электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua». Протестующие, оказавшиеся без света, выразили таким образом недовольство затянувшимися перебоями.

Накануне глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ситуацию в энергосистеме региона признали чрезвычайной и наделили статусом государственного уровня из-за масштабов отключений и их последствий для населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе начались перебои со светом после взрывов 13 декабря, из-за чего большая часть города осталась без тепло- и водоснабжения.

Позже власти региона организовали поставки питьевой воды из других областей Украины на фоне отключения электричества.

Ранее жители Кривого Рога также перекрыли улицы и собрались на митинг у здания горсовета, требуя изменить ситуацию с перебоями света.

Глава «Укрэнерго» предупредил, что графики отключения электричества могут сохраниться на всю зиму из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

