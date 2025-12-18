  • Новость часаВ Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии
    Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Захарова: Освобожденный Купянск был и остается под контролем ВС России
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа
    ЕС добавил в санкционный список 41 нефтяной танкер
    Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    72 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 16:01 • Новости дня

    Одесситы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

    Жители Одессы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительное отсутствие электричества побудило жителей Одессы выйти на улицу и блокировать движение транспорта, пишет местная пресса.

    Жители Одессы вынужденно перекрыли одну из городских дорог после недельного отключения электроэнергии, передает РИА «Новости»  со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua». Протестующие, оказавшиеся без света, выразили таким образом недовольство затянувшимися перебоями.

    Накануне глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ситуацию в энергосистеме региона признали чрезвычайной и наделили статусом государственного уровня из-за масштабов отключений и их последствий для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе начались перебои со светом после взрывов 13 декабря, из-за чего большая часть города осталась без тепло- и водоснабжения.

    Позже власти региона организовали поставки питьевой воды из других областей Украины на фоне отключения электричества.

    Ранее жители Кривого Рога также перекрыли улицы и собрались на митинг у здания горсовета, требуя изменить ситуацию с перебоями света.

    Глава «Укрэнерго» предупредил, что графики отключения электричества могут сохраниться на всю зиму из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    17 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина находится на грани банкротства, пишет Associated Press, ссылаясь на оценки Международного валютного фонда.

    Украина оказалась на грани банкротства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Associated Press.

    По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).

    По информации агентства, Европа рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины. Первый – принять решение о предоставлении кредита за счет замороженных российских активов. Второй способ – объединить усилия всех стран Евросоюза и оформить общий кредит на необходимую сумму.

    Ожидается, что вопросы поиска денег будут решаться уже в ближайшие месяцы, так как, по подсчетам, украинское государство не сможет самостоятельно справиться с финансовыми обязательствами без поддержки европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не продлевает санкции каждые полгода. Мнение Венгрии и Словакии Евросоюз больше не учитывает при принятии решений по поддержке Украины.

    Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обсуждения судьбы замороженных российских активов в бундестаге разгорелся жесткий спор между представителями правящей коалиции и оппозиционной «Альтернативы для Германии».

    Дискуссия о судьбе замороженных российских активов вызвала напряженную обстановку в бундестаге. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем намерении лично добиваться в Брюсселе того, чтобы эти активы были переданы Украине в качестве поддержки.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с резкой критикой, назвав планы Мерца «агрессивными» и подчеркнув, что «следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», канцлер незаконно реализует свой «агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», передает РИА «Новости».

    Крупалла подверг сомнению возможность победы Киева, а также обвинил Мерца в чрезмерных финансовых обязательствах перед Украиной, подчеркнув сумму задолженности в 70 млрд евро по военной и гуманитарной поддержке. Он также упомянул 11,5 млрд евро из нового бюджета ФРГ и выплаты беженцам с Украины в размере 6 млрд евро ежегодно.

    В ответ на критику Крупаллы представитель партии ХСС Александр Хоффманн обвинил того в продвижении интересов США и выразил обеспокоенность судьбой немецких налогоплательщиков, упрекнув Крупаллу в регулярных поездках в США и спросив, ставил ли тот интересы налогоплательщиков выше предложений США по замороженным активам.

    Обсуждение перешло в громкую перепалку: Хоффманн перебивал оппонента, а председательствующий Омид Нурипур вынужден был вмешаться и напомнить о регламенте.

    Крупалла, возмущенный нападками, заявил, что не сидит «на скамье подсудимых» и немецким налогоплательщикам в любом случае придется оплачивать возможные неудачные решения. По его словам, АдГ «никогда не согласится» с такой позицией.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    На ваш взгляд
Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    24 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    Комментарии (4)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о гибели десятков украинских военных в шахте у Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В коммуникациях шахты «Покровское» к западу от Красноармейска оказались заблокированы и погибли десятки украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинские военные использовали коммуникации шахтоуправления «Покровское» на западе от Красноармейска в качестве укреплений, пояснил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что эти сооружения стали для ВСУ ловушкой.

    «Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», – сказал собеседник.

    При этом среди погибших были наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что считавшийся символом сопротивления ВСУ Красноармейск теперь освобожден.

    Напомним, российские военные в освобожденном Красноармейске обнаружили заброшенный пункт управления БПЛА с оборудованием и боеприпасами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    На ваш взгляд
Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    24 комментария

    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины располагает вещественными доказательствами, указывающими на причастность бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

    Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.

    В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.

    Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.

    Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.

    Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия накануне брюссельского саммита, обсуждая вопрос конфискации российских замороженных активов и финансовой поддержки киевского режима.

    Лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря из-за разных подходов к вопросу конфискации российских замороженных активов, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Разногласия настолько обострились, что это ставит под угрозу достижение согласия относительно финансирования Киева.

    Дипломаты Евросоюза почти 11 часов вели напряженные переговоры, чтобы спасти соглашение по оказанию финансовой поддержки на Украине. Эксперты отмечают активизацию ожесточенных старых споров между северными и южными странами блока относительно принятия на себя общего долгового бремени.

    На ваш взгляд
Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    24 комментария

    По данным издания, сейчас возможный вариант выхода из тупика лишь начинает формироваться, его придется дорабатывать в ходе новых длительных дискуссий. Переговоры, по мнению авторов издания, вряд ли завершатся быстрым компромиссом.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что заморозка активов России стала спасением для Евросоюза и Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС необходимо поискать российские активы не только в бельгийской системе Euroclear.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    На Украине избрали нового главу партии Зеленского «Слуга народа»

    Корниенко возглавил партию Зеленского после отставки Шуляк

    На Украине избрали нового главу партии Зеленского «Слуга народа»
    @ Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко выбран новым председателем партии «Слуга народа» на съезде.

    Решение назначить Александра Корниенко новым руководителем правящей на Украине партии было принято в ходе партийного съезда в среду. Причиной стал завершившийся срок полномочий предыдущего лидера партии Елены Шуляк, передает ТАСС.

    Корниенко ранее исполнял обязанности первого заместителя председателя Верховной рады, занимая ключевые позиции в руководстве парламента. Новое руководство должно определить дальнейшую стратегию развития партии «Слуга народа» в условиях продолжающегося политического кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить обвинения ряду депутатов от партии «Слуга народа».

    Также в партии «Слуга народа» заявили, что офис Зеленского недавно потребовал от СБУ возбудить уголовное дело против Давида Арахамии. Глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), по данным источников, не стал действовать активно по этому требованию.

    А месяц назад депутаты «Слуги народа» призвали к срочным переговорам о создании коалиционного правительства.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии

    Депутат Колесник: Публикация британской The Guardian о «запугивании» Бельгии вызывает смех

    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейцы сами себе внушают постоянный страх в связи с якобы российской угрозой. Они в этом настолько преисполнены, что проведение операций какими-либо спецслужбами излишни, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал материал The Guardian о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear.

    «Публикация британской The Guardian вызывает смех», – признался Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

    «Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», – заметил собеседник. При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий. «Но зачем нам запугивать линейных и слабых людей? Они сами внушают себе постоянный страх», – подчеркнул Колесник.

    В этой связи он упомянул многочисленные «страшилки» европейских политиков о якобы угрозе со стороны России. «Европейцы сами себя настолько запугали, что никакие спецслужбы не нужны: ни российские, ни какие-либо другие. Поэтому материал в газете The Guardian – лишь художественный свист, попытка попиариться», – заключил парламентарий.

    Ранее британское издание The Guardian сообщило, что бельгийские политики и высокопоставленные руководители финансовых институтов подверглись «запугиванию» со стороны российских спецслужб. Целью операции якобы было убедить Брюссель заблокировать изъятие активов России на сумму 185 млрд евро. Газета в своем материале ссылается на европейские разведывательные службы.

    Согласно публикации, «преднамеренное давление» оказывается, в частности, на Валери Урбен, гендиректора Euroclear, и других ключевых лиц депозитария, хранящего большую часть замороженных российских активов. Источники издания утверждают, что ответственность за кампанию несет «военная разведка ГРУ», имея в виду, вероятно, Главное управление Генштаба Минобороны России.

    В Euroclear отказались от комментариев по существу вопроса. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов», – отметили в компании.

    В начале декабря EUobserver писал об угрозах в адрес Урбен, поступавших в 2024 и 2025 годах. Она направляла просьбу бельгийской полиции о предоставлении защиты. После отказа глава Euroclear и ряд других топ-менеджеров наняли бельгийских, а затем французских частных телохранителей.

    Напомним, судьба российских активов должна будет решиться на саммите ЕС. Мероприятие стартует в четверг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во вступительном слове, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    Киев и ряд европейских лидеров настаивают на изъятии российских активов и использовании их в интересах украинской стороны. В офисе Владимира Зеленского называют привлечение международного финансирования «абсолютно критичным». По словам Натальи Шаповал, главы Киевского экономического аналитического центра, Украине необходимы «предсказуемые потоки денежных средств, чтобы обеспечить закупку вооружений и развитие оборонной промышленности».

    Стоит отметить, что ранее Банк России подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 18,17 трлн рублей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 17:49 • Новости дня
    Полковник ВСУ получил пожизненный срок за 14 терактов в России

    Гражданин Украины получил пожизненное за 14 терактов с жертвами в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил пожизненное заключение полковнику ВСУ Евгению Булацику за теракты, приведшие к гибели людей и ущербу на 18 млрд рублей.

    Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Евгению Булацику, сообщает ТАСС. Суд установил, что Булацик в составе организованной группы с высшим военным и политическим руководством Украины, а также военнослужащими украинских вооруженных сил, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года участвовал в совершении 14 терактов на территории России.

    В результате этих преступлений были человеческие жертвы и причинен ущерб, который оценен в 18 млрд рублей. Согласно решению суда, Евгению Булацику назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полковник ВСУ Евгений Булацик был заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Также в апреле 2024 года Булацик был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области. До этого в октябре 2023 года следственный комитет предъявил ему заочное обвинение в терроризме из-за атаки на нефтебазу.


    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Севастополем 11 воздушных целей

    Губернатор Развожаев сообщил о сбитых 11 воздушных целях над Севастополем

    Силы ПВО сбили над Севастополем 11 воздушных целей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате отражения атаки на Севастополь силами ПВО были уничтожены 11 воздушных целей, инфраструктура города не пострадала, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Севастополем, сообщил Развожаев в Telegram-канале. По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.

    Развожаев отметил, что в Севастополе продолжается контроль воздушной обстановки, а все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. По его словам, ситуация находится под контролем.

    Минобороны России заявило, что пять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. Военные также уничтожили три беспилотника над территорией Республики Крым.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 20:05 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В обновленный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга вошли восемь пожизненно осужденных украинских военных, включая руководящий состав центра спецопераций ВСУ.

    Восемь военнослужащих центра спецопераций ВСУ были включены в список террористов и экстремистов, о чем сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.

    Среди них – начальник управления подготовки штаба командования сил спецопераций Украины Владимир Шаблий, командир групп Ярослав Козуб, главный сержант Владимир Хрущ и младший лейтенант Владимир Савко-Бахтеев, участвовавшие в деятельности 8-го отдельного полка спецназначения.

    Также в перечень вошли офицер оперативно-плановой группы штаба Ярослав Салимовский, обладающий специальностью оператора БПЛА, оператор-огнеметчик Юрий Смекалов, старший разведчик Михаил Волосюк и сержант Дмитрий Зайцев, исполнявший обязанности старшего оператора отделения. Таким образом, обновленный список охватывает разные должности и направления в структуре командования спецоперациями ВСУ.

    В конце сентября все восемь украинских военных ранее были заочно приговорены российским судом к пожизненному лишению свободы за неоднократные атаки на российские подразделения в приграничных регионах. В связи с их действиями органы правопорядка России квалифицировали их деятельность как террористическую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росфинмониторинг включил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга,  признанного в России иноагентом, в перечень террористов и экстремистов.

    В этот список также ранее попал экс-депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев, арестованный по делу о призывах к терроризму.

    До этого в ведомстве оценили включение России в «черный» отмывочный список Евросоюза как исключительно политическое решение.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского

    Уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского достиг рекордных отметок

    Опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные социологического исследования Центра Разумкова демонстрируют, что большая часть граждан Украины выражает недоверие действующему правительству.

    По информации, опубликованной на сайте Центра Разумкова, уровень недоверия к правительству Украины среди населения достиг 72,8%. Доверяют правительству только 21,4% граждан, еще 5,8% не смогли определиться с ответом, отмечают РИА «Новости».

    Недоверие к власти в целом выразили 76,7% респондентов, при этом доверие составило 17,8%. Опрос также показал, что чиновникам государственного аппарата не доверяют 75,1% опрошенных, доверяют – 18,2%. Верховная рада Украины вызвала недоверие у 76% участников исследования, доверяют ей 18,5%, 5,4% затруднились ответить.

    К антикоррупционным органам, таким как НАБУ и САП, уровень недоверия тоже остается высоким – 44,9% и 46,9% соответственно, доверяют этим учреждениям 41,4% и 37%. Самое значительное доверие граждан Украины зафиксировано к Вооруженным силам – украинской армии доверяют 92,1% респондентов, не доверяют – 5,9%.

    Опрос проводился с 11 по 18 ноября методом личных интервью, участие приняли 2008 совершеннолетних жителей Украины. Теоретическая погрешность результатов не превышает 2,3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевский международный институт социологии ранее выявил, что новому премьер-министру Украины Юлии Свириденко доверяют только 11% граждан.

    В августе уровень доверия к Зеленскому снизился до 58% по итогам июльского опроса КМИС, а уровень недоверия вырос с 30% до 35%.

    А вот бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем 62%.


    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 20:50 • Новости дня
    Орбан выступил против идеи ЕС о совместном кредите для Киева

    Премьер Венгрии Орбан отказался поддерживать коллективный кредит ЕС Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский премьер Виктор Орбан категорически отверг предложение о совместном кредите стран ЕС для поддержки Украины вместо конфискации российских активов.

    Страны Евросоюза предложили выделить совместный кредит для поддержки Украины вместо изъятия российских активов, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    В видеообращении на своей странице в социальной сети он заявил, что это полностью противоречит интересам Венгрии. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», - подчеркнул Орбан.

    По его словам, Венгрия не намерена подвергать себя риску из-за долговых обязательств стран ЕС в пользу Украины. Венгрия ранее также неоднократно выступала против участия в кредитных схемах, поддерживающих Киев.

    На ваш взгляд
    На ваш взгляд
Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    24 комментария


    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки саммита в Брюсселе.

    Также Орбан ранее уточнил возможность ответа Москвы на потенциальную конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 08:36 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

    Украинский пленный Сорока рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский военнослужащий Юрий Сорока из 38-й бригады рассказал о сдаче в плен целых взводов украинских бойцов вместе с ним.

    По его словам, они услышали по рации, что около 30 человек из их бригады уже сдались: «Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек, сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен», – сообщил Сорока, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие покинули позиции, нашли укрытие в подвале, где переоделись в найденную гражданскую одежду, и ждали там, пока не были обнаружены российскими военными. Сорока отметил, что его мобилизовали насильно 3 сентября, а после учебного центра он был направлен на передовую.

    Он рассказал, что на позиции подразделение постоянно подвергалось воздействию артиллерии, корректируемых авиабомб и реактивных систем залпового огня.

    Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что несколько украинских военных погибли от рук сослуживцев при попытке сдаться российским силам у Дибровы в ДНР, выжили лишь трое.

    Ранее попавший в плен у Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Александр Беляков заявил, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 20:36 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ФРГ стать страной – гарантом безопасности Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия должна стать одним из гарантов безопасности Украины совместно с другими государствами НАТО, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, «Германия, в кругу союзников по НАТО, должна внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине после прекращения огня», передает ТАСС.

    Ранее США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом».

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Комментарии (3)
